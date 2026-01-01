Ελλάδα

Κόρινθος: Νεκρή μια ηλικιωμένη μετά από φωτιά στο σπίτι της

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της φωτιάς η 92χρονη εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της και στη συνέχεια διαπιστώθηκε ο θάνατός της
Φωτιά σε σπίτι στην Κόρινθο

Τραγική κατάληξη είχε φωτιά που ξέσπασε σε σπίτι στην Κόρινθο λίγες ώρες μετά την Πρωτοχρονιά, με αποτέλεσμα τον θάνατο μιας ηλικιωμένης γυναίκας.

Η φωτιά στην Κόρινθο εκδηλώθηκε κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες στο σπίτι όπου διέμενε η άτυχη γυναίκα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες επιχείρησαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και τον απεγκλωβισμό της. Δυστυχώς, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, η 92χρονη εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τη σορό της, ενώ στο σημείο βρέθηκαν και αστυνομικές δυνάμεις.

 

Τα ακριβή αίτια της φωτιάς διερευνώνται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.

