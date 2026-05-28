Νέα Σμύρνη: Εξαφανίστηκε 17χρονη από χώρο φιλοξενίας – Η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού

Συναγερμός σήμανε την Πέμπτη (28.05.2026) για την εξαφάνιση 17χρονης από δομή φιλοξενίας στη Νέα Σμύρνη.

Η εξαφάνιση της ανήλικης σημειώθηκε στις 4 Μαΐου 2026. Σύμφωνα με το Χαμόγελο του Παιδιού, πρόκειται για 17χρονη με καταγωγή από την Ουκρανία, η οποία διέμενε σε χώρο φιλοξενίας στην περιοχή της Νέας Σμύρνης.

Η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού

Στις 04/05/2026 απογευματινές ώρες, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας στην περιοχή της Νέας Σμύρνης Αθήνας, η Κίρα Π., 17 ετών, ουκρανικής καταγωγής.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της ανήλικης σήμερα 28/05/2026 και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς συντρέχουν σοβαροί λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Κίρα Π. έχει ύψος 1,60 μ., είναι αδύνατη, έχει καστανοκόκκινα μαλλιά και καστανά μάτια. Είναι άγνωστο το τι φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής MissingAlertapp

