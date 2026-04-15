Ελλάδα

Βάρκιζα: Στο νοσοκομείο 14χρονη μετά από κατανάλωση αλκοόλ – Χειροπέδες σε ιδιοκτήτρια μίνι μάρκετ

Αγόρασε και κατανάλωσε με την επίσης ανήλικη φίλη της, ένα μπουκάλι βότκα
Group of young people hands toasting and cheering aperitif beers

Αν και ο ανανεωμένος νόμος για την απαγόρευση πώλησης αλκοόλ και τσιγάρων σε ανήλικους είναι σε πλήρη ισχύει, κάποιοι από τους καταστηματάρχες δεν έχουν συμμορφωθεί. Αυτή τη φορά ένα 14χρονο κορίτσι από τη Βάρκιζα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από αδιαθεσία.

Το περιστατικό έγινε το βράδυ της Τρίτης (14.04.2026) όταν η 14χρονη μαζί με την 15χρονη φίλη της πήγαν σε μίνι μάρκετ της Βάρκιζας και αγόρασαν ένα μπουκάλι βότκα. Αφού ξεκίνησαν να καταναλώνουν το μπουκάλι με το αλκοόλ, η ανήλικη ένιωσε αδιαθεσία και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Το κορίτσι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ενώ οι αστυνομικολι συνέλαβαν την ιδιοκτήτρια του μίνι μάρκερ.

Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για πώληση αλκοολούχων προϊόντων σε ανήλικους.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι κτηνοτρόφοι στο λιμάνι της Μυτιλήνης - Ανεστάλησαν δρομολόγια πλοίων, πλήγμα για τον τουρισμό
Ακυρώθηκαν εκδρομές με τουλάχιστον 300 Τούρκους επισκέπτες - Να ανοίξει το λιμάνι για όλα τα τυροκομικά και παράγωγα προϊόντα έδωσε εντολή ο περιφερειάρχης
Κτηνοτρόφοι
Newsit logo
Newsit logo