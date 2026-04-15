Βάρκιζα: Στο νοσοκομείο 14χρονη μετά από κατανάλωση αλκοόλ – Χειροπέδες σε ιδιοκτήτρια μίνι μάρκετ

Αν και ο ανανεωμένος νόμος για την απαγόρευση πώλησης αλκοόλ και τσιγάρων σε ανήλικους είναι σε πλήρη ισχύει, κάποιοι από τους καταστηματάρχες δεν έχουν συμμορφωθεί. Αυτή τη φορά ένα 14χρονο κορίτσι από τη Βάρκιζα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από αδιαθεσία.

Το περιστατικό έγινε το βράδυ της Τρίτης (14.04.2026) όταν η 14χρονη μαζί με την 15χρονη φίλη της πήγαν σε μίνι μάρκετ της Βάρκιζας και αγόρασαν ένα μπουκάλι βότκα. Αφού ξεκίνησαν να καταναλώνουν το μπουκάλι με το αλκοόλ, η ανήλικη ένιωσε αδιαθεσία και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Το κορίτσι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ενώ οι αστυνομικολι συνέλαβαν την ιδιοκτήτρια του μίνι μάρκερ.

Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για πώληση αλκοολούχων προϊόντων σε ανήλικους.