Ελλάδα

Λαμία: Επιχειρηματίας βρέθηκε απαγχονισμένος μέσα στο μαγαζί του

Το κακό μαντάτο έγινε όταν η κοπέλα που εργαζόταν σε καφετέρια της πόλης πήγε να ανοίξει το μαγαζί
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi

Τραγωδία σημειώθηκε στη Λαμία όταν ιδιοκτήτης καφετέριας αφαίρεσε τη ζωή του, βρέθηκε απαγχονισμένος μέσα στο μαγαζί που διατηρούσε.

Σοκαρισμένη είναι η υπάλληλος της καφετέριας, που πήγε ν’ ανοίξει το πρωί της Τετάρτης (15.04) για να ξεκινήσει τη βάρδια της αλλά βρήκε τον εργοδότη της νεκρό. Το κορίτσι κάλεσε σε βοήθεια και αμέσως έτρεξαν στην καφετέρια περίοικοι επαγγελματίες, οι οποίοι απομάκρυναν από το σημείο την σοκαρισμένη κοπέλα και κάλεσαν ΕΚΑΒ και αστυνομία.

Στο σημείο λίγο αργότερα κλήθηκε και ο επικεφαλής της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Λαμίας, ο οποίος έκανε αυτοψία στο χώρο, αφού σε αυτές τις περιπτώσεις εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα.

Ο άτυχος επιχειρηματίας δραστηριοποιούταν πολλά χρόνια στο χώρο της εστίασης, ήταν άνθρωπος ηπίων τόνων και αγαπητός στην τοπική κοινωνία, σύμφωνα με το lamiareport.gr.

Τα τελευταία δέκα περίπου χρόνια διατηρούσε τη συγκεκριμένη καφετέρια όπου έγινε το τραγικό συμβάν.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Newsit logo
Newsit logo