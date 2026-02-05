Κορωπί: Αστυνομικός διέσωσε ηλικιωμένο ζευγάρι από τα ορμητικά νερά – «Δεν σας αφήνω»

Στιγμές αγωνίας στο Κορωπί. Ηλικιωμένο ζευγάρι είχε εγκλωβιστεί από την καταρρακτώδη βροχή που έπεφτε και αδυνατούσε να επιστρέψει στον οίκο ευγηρίας όπου διέμενε. Το περιστατικό συνέβη στις 21 Ιανουαρίου, αλλά μόλις την Πέμπτη (05.02.2026) ήρθε στο φως της δημοσιότητας βίντεο από τη διάσωση των δύο ηλικιωμένων που κινδύνεψαν να πνιγούν.

Με αυτοσχέδιο «σκοινί» απο σεντόνια και με τη συνδρομή αστυνομικών της Άμεσης Δράσης, διασώθηκε το ηλικιωμένο ζευγάρι στο Κορωπί, το οποίο είχε εγκλωβιστεί λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας της 21ης Ιανουαρίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπό τις οδηγίες αστυνομικού, ο άνδρας και η γυναίκα έδεσαν μεταξύ τους δύο σεντόνια και σχημάτισαν ανθρώπινη αλυσίδα.

Ταυτόχρονα, ο ίδιος πέρασε από τον δρόμο που είχε μετατραπεί σε ορμητικό χείμαρρο για φτάσει το ζευγάρι.

Πρώτα μεταφέρθηκε με ασφάλεια η γυναίκα και στη συνέχεια ο σύζυγός της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ηλικιωμένος άνδρας περιέγραψε πως έπεσε κατά την προσπάθειά του, όμως, ο αστυνομικός τον κράτησε, λέγοντάς του «δεν σε αφήνω».

Το ζευγάρι μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο και του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τους άλλους ενοίκους του οίκου ευγηρίας όπου διέμεναν.