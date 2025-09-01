Ελλάδα

Κορωπί: Δυο συλλήψεις για πρόκληση φωτιάς με βεγγαλικά σε δασική έκταση

Στους συλληφθέντες επιβλήθηκε επίσης διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.166 ευρώ
Φωτιά
EUROKINISSI

Στη σύλληψη δύο ανδρών, ηλικίας 42 και 52 ετών, προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές εξαιτίας της φωτιάς που προκλήθηκε κατά τη ρήξη βεγγαλικών και πυροτεχνημάτων κοντά σε δασική έκταση στο Κορωπί.

Συγκεκριμένα όπως η ανακοίνωση από την Πυροσβεστική για τις συλλήψεις για την φωτιά που προκλήθηκε σε δασική έκταση στο Κορωπί την Κυριακή 31 Αυγούστου αναφέρει τα εξής:

«Συνελήφθησαν σήμερ στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) δύο ημεδαποί, για πυρκαγιά που προκλήθηκε πλησίον δασικής έκτασης, κατά τη ρίψη βεγγαλικών – πυροτεχνημάτων, χθες 31 Αυγούστου 2025, όταν ο Δείκτης Επικινδυνότητας Πυρκαγιάς ήταν 3, “Υψηλή Επικινδυνότητα”, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του δήμου Κρωπίας στην Αττική».

Στους συλληφθέντες επιβλήθηκε επίσης διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.166 ευρώ.

Ελλάδα
