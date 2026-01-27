Ελλάδα

Κορωπί: Σπείρα έκλεβε αυτοκίνητα, άλλαζε τις πινακίδες σε συνεργείο και τα πουλούσε σε ανυποψίαστους αγοραστές

Στο συνεργείο - φανοποιείο της σπείρας βρέθηκαν 3 κλεμμένα αυτοκίνητα και μία μηχανή, αλλά και πλήθος εξαρτημάτων και πινακίδων κυκλοφορίας
EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου

Αστυνομικοί «ξεδόντιασαν» σπείρα που με ορμητήριο συνεργείο στο Κορωπί έκλεβε αυτοκίνητα από όλη την Αττική. Στη συνέχεια, τα παραποιούσε και μεταπωλούσε σε ενδιαφερόμενους αγοραστές. Τρεις συλλήψεις μελών της εγκληματικής οργάνωσης.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν το συνεργείο που είχε η σπείρα στο Κορωπί, και κατάσχεσαν, μεταξύ άλλων, τέσσερα κλεμμένα οχήματα και πλήθος εξαρτημάτων αυτοκινήτων και πινακίδων κυκλοφορίας

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε την Τρίτη (27.01.2026) από την ΕΛΑΣ, τις πρώτες πρωινές ώρες της 23ης Ιανουαρίου, έγινε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση στην περιοχή του Κορωπίου όπου συνελήφθησαν τρία μέλη της οργάνωσης, ηλικίας 65, 30 και 29 ετών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμα ένα άτομο.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική ομάδα που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές οχημάτων, πλαστογραφία και αποδοχή προϊόντων εγκλήματος κατ’ επάγγελμα, κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, τα κλεμμένα αυτοκίνητα με παραποιημένα, πλέον, τα στοιχεία κυκλοφορίας τους, πωλούνταν σε ανυποψίαστους αγοραστές.

Ειδικότερα, τα μέλη της σπείρας έκλεβαν οχήματα από περιοχές της Αττικής και τα οδηγούσαν σε «αυτοσχέδιο» συνεργείο – φανοποιείο αυτοκινήτων, όπου αφαιρούσαν τα γνήσια τμήματα που έφεραν τον αριθμό πλαισίου του οχήματος και παράλληλα παραποιούσαν τον αριθμό πλαισίου.

Με τον τρόπο αυτό οι κατηγορούμενοι «νομιμοποιούσαν» τα οχήματα και ήταν έτοιμα προς πώληση.

Κατά τη συντονισμένη επιχείρηση των αστυνομικών εντοπίστηκε το «αυτοσχέδιο συνεργείο – φανοποιείο αυτοκινήτων» όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

4 κλεμμένα οχήματα (3 αυτοκίνητα και μία μηχανή), εκ των οποίων τα 2 είχαν παραποιηθεί και ήταν έτοιμα προς πώληση,

πλήθος εξαρτημάτων αυτοκινήτων και

πλήθος πινακίδων κυκλοφορίας οχημάτων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.

