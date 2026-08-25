Κοσμοσυρροή στα λιμάνια της Αττικής: Πολλοί φεύγουν για τις τελευταίες διακοπές, περισσότεροι επιστρέφουν στην καθημερινότητα

Ιδιαίτερα αυξημένη παραμένει η κίνηση στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου, καθώς βρισκόμαστε στην τελευταία εβδομάδα του καλοκαιριού. Πολλοί είναι αυτοί που συνεχίζουν τις διακοπές τους αλλά ακόμα περισσότεροι αυτοί που γυρνάνε στην πρωτεύουσα και ξαναεπιστρέφουν στην ρουτίνα της καθημερινότητας.

Ενδεικτικά, χθες (24/8/2026) από τα λιμάνια της Αττικής, Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο, αναχώρησαν 33.372 επιβάτες, ενώ έφτασαν 50.707 άτομα. Η εικόνα αυτή αποτυπώνει τη σημαντική επιστροφή των εκδρομέων, χωρίς ωστόσο να σημαίνει ότι η επιβατική κίνηση προς τα νησιά έχει σταματήσει.

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Στο λιμάνι του Πειραιά βρέθηκε το πρωί και ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, προκειμένου να επιβλέψει την επιχείρηση διευκόλυνσης των ταξιδιωτών από το Λιμενικό Σώμα.

22 πλοία αναχωρούν σήμερα από τον Πειραιά

Για σήμερα (25/8/2026) έχουν προγραμματιστεί 22 αναχωρήσεις πλοίων από το λιμάνι του Πειραιά με προορισμό τα νησιά του Αιγαίου, ενώ σημαντική είναι η κίνηση και από τα υπόλοιπα λιμάνια της Αττικής.

Από τη Ραφήνα αναμένεται να αναχωρήσουν 14 πλοία, ενώ από το Λαύριο έχουν προγραμματιστεί 8 αναχωρήσεις.

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Η εικόνα που επικρατεί στον Πειραιά είναι χαρακτηριστική της τελευταίας εβδομάδας του Αυγούστου: αρκετοί ταξιδιώτες επιστρέφουν από τις διακοπές τους, ενώ άλλοι μόλις τώρα ξεκινούν για κάποιον νησιωτικό προορισμό.

Ιδιαίτερα δημοφιλείς οι Κυκλάδες

Οι Κυκλάδες, αλλά και τα νησιά του Αργοσαρωνικού, παραμένουν ψηλά στις προτιμήσεις των ταξιδιωτών. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που επιλέγουν ακόμη και μια σύντομη απόδραση προς τα νησιά, παρά το γεγονός ότι ο Αύγουστος οδεύει προς το τέλος του.

Οι Κυκλάδες αποτελούν διαχρονικά έναν από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς, προσελκύοντας τόσο Έλληνες όσο και ξένους επισκέπτες. Η μοναδική φυσική ομορφιά τους και η μεγάλη ποικιλία επιλογών για διακοπές εξακολουθούν να τις κρατούν στις πρώτες θέσεις των προτιμήσεων.

Παράλληλα, τα νησιά του Αργοσαρωνικού αποτελούν ιδανική επιλογή για όσους αναζητούν μια πιο σύντομη απόδραση, καθώς η πρόσβαση από την Αττική είναι εύκολη και γρήγορη.

Κικίλιας: «Η κίνηση είναι πολύ μεγάλη στα λιμάνια, αλλά η τουριστική περίοδος δεν τελείωσε»

​«Βλέπετε ότι όλοι οι άντρες και οι γυναίκες του Λιμενικού Σώματος είναι στο πεδίο, καθότι η κίνηση είναι πολύ μεγάλη» δήλωσε ο κ. Κικίλιας, ζητώντας από τους ταξιδιώτες υπομονή και καλή διάθεση.

Παράλληλα, ζήτησε από τους επιβάτες να φτάνουν εγκαίρως στα λιμάνια προκειμένου να επιβιβάζονται με τάξη και ασφάλεια στα πλοία, τονίζοντας ότι το Λιμενικό βρίσκεται εκεί για να εξυπηρετεί με ευγένεια και σεβασμό, αλλά και για να εφαρμόζει το νόμο.

​Ο υπουργός έδωσε συγχαρητήρια στο Λιμενικό Σώμα για τον επαγγελματισμό και την προσφορά των στελεχών του καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Υπενθύμισε, μάλιστα, τη σημαντική συνδρομή τους στον απεγκλωβισμό εκατοντάδων συμπολιτών μας στις δύσκολες καταστάσεις με τις πυρκαγιές. «Να πω ότι η τουριστική περίοδος δεν τελείωσε και ότι έχουμε μπροστά μας ακόμα δρόμο, άρα όλοι πρέπει να είμαστε συνεπείς με το καθήκον μας» συμπλήρωσε.

​Καταλήγοντας, ο Βασίλης Κικίλιας μίλησε για τη μεγάλη σημασία της ακτοπλοΐας και του τουρισμού για την εθνική οικονομία: «Αυτό όλο που βλέπετε —τα νησιά μας, ο τουρισμός, η οικονομία, η ακτοπλοΐα— είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της χώρας με σημαντικά έσοδα. Το προασπίζουμε, το στηρίζουμε και κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να το ενισχύσουμε, γιατί αυτό επιστρέφει χρήματα στην ελληνική οικογένεια, στους επαγγελματίες, στις οικογενειακές επιχειρήσεις και στο κράτος».