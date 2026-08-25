Καιρός: 40άρια και την Πέμπτη με ανέμους 7 μποφόρ – Νέο κύμα καύσωνα από την Κυριακή

Παραμένει το σκηνικό του καύσωνα σε όλη τη χώρα με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 40 βαθμούς. Μια μικρή ανάσα δροσιάς αναμένεται την Παρασκευή (28.08.2026) και το Σάββατο (29.08.2026), όμως από την Κυριακή (30.08.2026) η ζέστη επιστρέφει και θα είναι αφόρητη.

Οι προγνώσεις, λοιπόν, για έναν καύσωνα διαρκείας επιβεβαιώνονται με τις υψηλές θερμοκρασίες να επιμένουν. Σύμφωνα με την μετεωρολόγο της ΕΡΤ Αναστασία Τυράσκη και οι πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου αναμένεται να κυλήσουν με υψηλές θερμοκρασίες, καθώς δεν διαφαίνεται άμεσα σημαντική αλλαγή του σκηνικού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο καύσωνας έχει ξεκινήσει από το περασμένο Σάββατο και όλα δείχνουν ότι θα συνεχίσει να μας ταλαιπωρεί για μέρες και με ένα νέο κύμα να χτυπά τη χώρα.

Ιδιαίτερα ζεστή θα είναι και η σημερινή μέρα στην Αττική, όπου η θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 βαθμούς και τοπικά τους 39°C.

Οι άνεμοι στο μεγαλύτερο μέρος του νομού δεν θα είναι ιδιαίτερα ενισχυμένοι και θα φτάνουν τα 3-4 μποφόρ. Ισχυρότεροι βοριάδες, έως 6 μποφόρ, θα επηρεάζουν κυρίως τον Ευβοϊκό και τα πολύ ανατολικά τμήματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όσον αφορά στη Θεσσαλονίκη, προβλέπονται λίγες νεφώσεις κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, ενώ υπάρχει μικρή πιθανότητα για πολύ τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά.

Οι άνεμοι θα είναι νοτιοανατολικοί, λόγω της θαλάσσιας αύρας, έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς, κυρίως στις παραθαλάσσιες περιοχές, ενώ στο εσωτερικό του νομού θα κινηθεί λίγο υψηλότερα.

Ίδιο σκηνικό και την Τετάρτη

Το ίδιο σκηνικό με τις υψηλές θερμοκρασίες θα συνεχιστεί και αύριο Τετάρτη (26.08.2026). Θα υπάρξει, ωστόσο, μια μικρή αλλαγή στη διεύθυνση των ανέμων, οι οποίοι θα στραφούν σε δυτικούς-βορειοδυτικούς και θα φτάσουν τα 6 μποφόρ τόσο στο ανατολικό Αιγαίο όσο και στο Ιόνιο.

Η αλλαγή αυτή θα ευνοήσει τις υψηλότερες θερμοκρασίες στα ανατολικά ηπειρωτικά, δηλαδή σε Θεσσαλία, ανατολική Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησο, όπου ο υδράργυρος θα φτάσει ξανά τους 39-40 βαθμούς.

Στη βόρεια Ελλάδα οι θερμοκρασίες θα είναι λίγο χαμηλότερες, καθώς το δυτικό-βορειοδυτικό ρεύμα θα μεταφέρει πιο δροσερές αέριες μάζες από τη θάλασσα.

Αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς την Πέμπτη

Δύσκολη μέρα θα είναι και η Πέμπτη όπου η επικράτηση υψηλών πιέσεων θα ευνοήσει τη μεταφορά πολύ θερμών αερίων μαζών από την κεντρική Μεσόγειο προς τη χώρα μας, με αποτέλεσμα μια νέα άνοδο της θερμοκρασίας.

Αυτό έχει ως συνέπεια η θερμοκρασία να φτάσει τους 40 Κελσίου σε πολλές περιοχές, μεταξύ άλλων στη βόρεια Ελλάδα, τη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο.

Παράλληλα οι υψηλές πιέσεις σε συνδυασμό με τις χαμηλές πιέσεις στην περιοχή της Κύπρου θα ενισχύσουν σημαντικά τους βοριάδες στο Αιγαίο, οι οποίοι θα φτάσουν έως και τα 7 μποφόρ κάτι το οποίο θα σημάνει συναγερμό για τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

Μια μικρή ανάσα από τη ζέστη αναμένεται την Παρασκευή όπου οι ισχυροί βοριάδες θα ενισχυθούν ακόμη περισσότερο και θα γίνουν βορειοανατολικοί.

Αυτό θα οδηγήσει σε σταδιακή υποχώρηση της θερμοκρασίας στην ανατολική Ελλάδα. Σε Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία και ανατολική Στερεά οι μέγιστες θερμοκρασίες αναμένεται να περιοριστούν περίπου στους 37 βαθμούς.

Ωστόσο, η εικόνα δεν θα είναι ίδια σε ολόκληρη τη χώρα. Και αυτό διότι στη δυτική Ελλάδα και κυρίως στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, όπου οι βορειοανατολικοί άνεμοι λειτουργούν ως καταβάτες, ο υδράργυρος θα παραμείνει σε πολύ υψηλά επίπεδα, στους 38 και πιθανότατα 39 βαθμούς.

Το Σάββατο θα συνεχιστούν οι βοριάδες και αναμένεται περαιτέρω μικρή αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας, αυτή τη φορά και στη δυτική και νότια Ελλάδα.

Νέο κύμα από την Κυριακή

Η αλλαγή στον καιρό δεν θα κρατήσει πολύ καθώς από την Κυριακή αναμένεται νέα άνοδος της θερμοκρασίας, με τις μέγιστες τιμές να επανέρχονται σε επίπεδα άνω των 38°C σε αρκετές περιοχές.

Έτσι, παρά τη μικρή υποχώρηση της θερμοκρασίας την Παρασκευή και το Σάββατο, το καλοκαίρι φαίνεται πως θα συνεχίσει δυναμικά και στις αρχές του Σεπτεμβρίου, με υψηλές θερμοκρασίες να παραμένουν στο προσκήνιο.