Κώστας Ανεστίδης: «Δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί του τη Δευτέρα, προσπαθεί να μάθει τον λόγο από την τράπεζα», λέει ο δικηγόρος του

Στην αθωότητά του επιμένει, μέσω του δικηγόρου του, ο αγρότης και συνδικαλιστής του μπλόκου των Μεγάρων, Κώστας Ανεστίδης ο οποίος βρίσκεται υπό έλεγχο για την εμπλοκή του στις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο δικηγόρος του αγρότη, Δημήτρης Τσικρίκας, μίλησε στην εκπομπή «Action Τώρα» το πρωί της Τρίτης (23.12.2025) λέγοντας πως δεν έχουν καμία πληροφορία για την δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών του, ούτε καν για τις έρευνες που γίνονται ώστε να αποδειχθεί αν έχει κάνει κάποιο παράπτωμα ή λάθος κατά την υποβολή των αιτήσεων για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Αρνείται από την Κυριακή που έμαθε από τα δημοσιεύματα ότι υπάρχει κάτι σε βάρος του ότι δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί του. Μέχρι και το απόγευμα της Δευτέρας έκανε τις τραπεζικές συναλλαγές του κανονικά. Από εκεί και μετά δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί του. Δεν έχουμε γνώση για ποιον λόγο. Ό,τι ξέρουμε είναι μέσω των δημοσιευμάτων. Είναι στην τράπεζα και προσπαθεί να μάθει για ποιον λόγο έγινε η δέσμευση», ανέφερε.

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο Κώστας Ανεστίδης ελέγχεται για εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος των συμφερόντων της ΕΕ, πλαστογραφία και ψευδή βεβαίωση σχετικά με τα 120.000 ευρώ που πήρε από τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στο επίκεντρο της έρευνας έχουν μπει 16 αγροτεμάχια, για τα οποία φέρονται να έχουν εντοπιστεί αναντιστοιχίες μεταξύ κτηματογράφησης και δηλωθείσας ιδιοκτησίας για την πενταετία 2019 έως 2024.