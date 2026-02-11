Κώστας Δόξας και Μαρία Δεληθανάση στα δικαστήρια: «Κάνω προσπάθειες εξωδικαστικού συμβιβασμού» λέει ο τραγουδιστής

Κώστας Δόξας και Μαρία Δεληθανάση για ακόμα μια φορά στα δικαστήρια, με τις δύο πλευρές να εμμένουν στους πάγιους ισχυρισμούς τους. Ο τραγουδιστής κάνει λόγο για ασύστολα ψεύδη και μια οργανωμένη συκοφαντική δυσφήμηση σε βάρος του. Η πρώην σύζυγός του, υποστηρίζει ότι δέχεται απειλές και τονίζει πως δίνει μια μάχη για όλες τις γυναίκες που έχουν υποστεί κακοποιητικές συμπεριφορές.

Ο Κώστας Δόξας υποστηρίζει ότι δεν χτύπησε την Μαρία Δεληθανάση στο μάτι, όπως έδειχναν οι φωτογραφίες που είχε ανεβάσει η ίδια στα social media. Πληροφορίες της εκπομπής «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, αναφέρουν πως η πλευρά του τραγουδιστή θα ζητήσει από την ίδια να υπάρξει εξωδικαστική συμφωνία, ώστε να πέσει η αυλαία σε μια υπόθεση, που παραμένει εδώ και χρόνια στο προσκήνιο.

«Δεν ξέρω αν θα πάρουμε αναβολή. Αισθάνομαι καλά. Συνεχώς κάνω προσπάθειες εξωδικαστικού συμβιβασμού, είμαστε στα δικαστήρια σήμερα» είπε ο Κώστας Δόξας, πριν περάσει στα ενδότερα των δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.

Ο δικηγόρος του, Σπύρος Δημητρίου, ανέφερε: «Μακάρι να έχουμε σήμερα μια απόφαση. Δεν είναι για ενδοοικογενειακή βία, λέγεται βία κατά αδύναμου προσώπου. Σημαίνει ότι κάποιος εκμεταλλεύεται την αδυναμία ενός προσώπου και ασκεί βία. Βέβαια δεν έχουμε αδύναμο πρόσωπο εδώ, γιατί η κυρία Δεληθανάση είναι πρωταθλήτρια κικ μπόξινγκ. Δεν συμφωνώ με όσα συμβαίνουν, δεν ήμασταν εκεί, έχουμε αποδεικτικά στοιχεία. Στην δικογραφία δεν αποδεικνύεται ότι υπήρχε χτύπημα στο μάτι. Με την καταγγελία της κατέστρεψε τον κύριο Δόξα. Σήμερα θα τελειώσει, είναι ένα πλημμέλημα. Ο κύριος Δόξας έρχεται Θεσσαλονίκη κάθε εβδομάδα. Δυσκολίες υπάρχουν με την παρεμπόδιση της επικοινωνίας».

Τον Ιούλιο του 2024, δικαστική απόφαση υποχρέωσε την πρώην γυναίκα του Κώστα Δόξα να του καταβάλλει αποζημίωση για συκοφαντική δυσφήμιση 8.500€ αλλά και να κατεβάσει όλες τις αναρτήσεις από τα μέσα και τον λογαριασμό της.

Σύμφωνα με τον διάσημο τραγουδιστή, η σχέση του με την πρώην γυναίκα του «είχε έναν διαρκή πόλεμο και εγώ μπροστά στο παιδί μου δεν ήθελα να μπαίνω σε αυτά τα πράγματα γιατί όταν σε βλέπει το παιδί σου πρέπει να γίνεσαι καλύτερος άνθρωπος».