Κώστας Παπαδόπουλος για το περιστατικό στο Μενίδι: «Με παίρνουν τηλέφωνα και με απειλούν για την περιουσία μου»

«Εγώ δεν τον χτύπησα τον 14χρονο, τον ακινητοποίησα», επιμένει ο Κώστας Παπαδόπουλος
Αρκετό καιρό θα πρέπει να περιμένει ο πρώην παίκτης του Survivor, Κώστας Παπαδόπουλος, για την εκδίκαση της υπόθεσης κατά την οποία κατηγορείται για ξυλοδαρμό ενός 14χρονου στο Μενίδι όταν ο ανήλικος έκλεψε το κατάστημα του. Η δίκη θα γίνει στις 4 Φεβρουαρίου του 2027, ενώ από τώρα ο κατηγορούμενος φαίνεται να δέχεται απειλές.

Ο 14χρονος αναγκάστηκε να κάνει 10 ράμματα στο κεφάλι με τον πρώην παίκτη του Survivor, Κώστα Παπαδόπουλο, να αρνείται όμως κάθε κατηγορία για ξυλοδαρμό και να υποστηρίζει ότι ο ανήλικος έπεσε και χτύπησε όταν τον κυνηγούσε έξω από το ζαχαροπλαστείο του στο Μενίδι.

Ο Κώστας Παπαδόπουλος μίλησε σήμερα (28/5/2026) στην εκπομπή «Το Πρωινό», λέγοντας ότι: «Εγώ το κινητό (που έκλεψαν) το πήρα από αυτό το παιδί που έπιασα. Στο μαγαζί μου μπήκε ο ένας από τους πέντε. Από την ώρα που δημοσιοποιήθηκε το θέμα με έχουν πάρει δύο τηλέφωνα και με απειλούν για την περιουσία μου. Έχω πάει στην αστυνομία, το έχω αναφέρει και από τότε έχει σταματήσει».

Εκείνος συμπλήρωσε: «Δεν φοβάμαι για τη ζωή μου, γιατί η δικαιοσύνη φαίνεται. Η αγανάκτηση του κόσμου φαίνεται. Όλα τα μαγαζιά της περιοχής έρχονται και μου λένε τα ίδια πράγματα.

Έχουμε μεγάλο πρόβλημα παραβατικότητας. Ζητάμε φύλαξη από την αστυνομία για την περιουσία μας.

Εγώ δεν τον χτύπησα τον 14χρονο, τον ακινητοποίησα. Μήπως έβαλα περισσότερη δύναμη στην ακινητοποίηση όταν ήταν στο πάτωμα;

Εκείνος με παρακαλούσε να τον αφήσω, δεν ήθελε να πάει στην αστυνομία. Μου έλεγε ότι θα μου επιστρέψει το κινητό μόνος του εάν τον άφηνα».

