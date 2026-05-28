ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι 17 συλληφθέντες από τη Βόρεια Ελλάδα – Με δρακόντεια μέτρα ασφαλείας η μεταγωγή τους

Στην Αθήνα και στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας επί της Λουκάρεως μεταφέρθηκαν λίγο μετά τις 10:30 το πρωί της Πέμπτης (28.5.26) οι 17 συλληφθέντες για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ από τη Βόρεια Ελλάδα.

Η μεταγωγή των 17 συλληφθέντων ξεκίνησε στις 04:00 τα ξημερώματα από τη Θεσσαλονίκη και έγινε υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Οι συλληφθέντες από το ελληνικό FBI σε Κιλκίς, Θεσσαλονίκη και Φλώρινα κατηγορούνται ότι έλαβαν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ύψους 4,5 εκατομμυρίων ευρώ.



Χθες μεταφέρθηκαν στην ευρωπαϊκή εισαγγελία οι 22 συλληφθέντες για το κύκλωμα απάτης στην Κρήτη.

Οι εντεταλμένοι Ευρωπαίοι Εισαγγελείς αφού μελέτησαν το πλούσιο αποδεικτικό υλικό για ζημιά σε βάρος των ταμείων του ΟΠΕΚΕΠΕ άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ, τους απήγγειλαν τις κακουργηματικές κατηγορίες.

Οι 22 κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν ενώπιον του Ευρωπαίου ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για τις απολογίες τους.