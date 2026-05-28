Σκηνές φαρ ουέστ στη λεωφόρο Βουλιαγμένης: Μάλωσαν δυο οδηγοί και ο ένας έβγαλε πιστόλι

Πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (27.05.2026) στη συμβολή της λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Ηλία Ηλιού, καθώς μάλωσαν δύο οδηγοί με τον έναν να βγάζει ένα πιστόλι κρότου.

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ ενημερώθηκαν άμεσα για το περιστατικό που έγινε στη λεωφόρο Βουλιαγμένης και προχώρησαν στη σύλληψη του 34χρονου που απείλησε με το πιστόλι τον άλλο οδηγό.

Όλα ξεκίνησαν όταν οι δυο οδηγοί είχαν έναν διαπληκτισμό στη συμβολή της Λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Ηλία Ηλιού με την κατάσταση να ξεφεύγει. Ο 34χρονος σύμφωνα με την καταγγελία απείλησε με τον άλλο οδηγό με πιστόλι κρότου και στη συνέχεια αποχώρησε από το σημείο.

Μετά από αναζήτηση των αστυνομικών εντόπισαν τον 34χρονο να κινείται με το αυτοκίνητό του στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, κοντά στο Μέγαρο Μουσικής. Παρά την σθεναρή αντίσταση που προέβαλε οι άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν.

Στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα πιστόλι κρότου με γεμιστήρα και 11 φυσίγγια.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παγκρατίου/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. για παράβαση του νόμου περί όπλων, απειλή και βία κατά υπαλλήλων.