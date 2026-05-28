Σκηνές φαρ ουέστ στη λεωφόρο Βουλιαγμένης: Μάλωσαν δυο οδηγοί και ο ένας έβγαλε πιστόλι

Ο δράστης συνελήφθη από τους αστυνομικούς και στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα πιστόλι κρότου με γεμιστήρα και 11 φυσίγγια
Το πιστόλι πιστόλι που είχε στην κατοχή του ο 34χρονος / Φωτογραφία: astynomia.gr
Πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (27.05.2026) στη συμβολή της λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Ηλία Ηλιού, καθώς μάλωσαν δύο οδηγοί με τον έναν να βγάζει ένα πιστόλι κρότου.

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ ενημερώθηκαν άμεσα για το περιστατικό που έγινε στη λεωφόρο Βουλιαγμένης και προχώρησαν στη σύλληψη του 34χρονου που απείλησε με το πιστόλι τον άλλο οδηγό.

Όλα ξεκίνησαν όταν οι δυο οδηγοί είχαν έναν διαπληκτισμό στη συμβολή της Λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Ηλία Ηλιού με την κατάσταση να ξεφεύγει. Ο 34χρονος σύμφωνα με την καταγγελία απείλησε με τον άλλο οδηγό με πιστόλι κρότου και στη συνέχεια αποχώρησε από το σημείο.

Μετά από αναζήτηση των αστυνομικών εντόπισαν τον 34χρονο να κινείται με το αυτοκίνητό του στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, κοντά στο Μέγαρο Μουσικής. Παρά την σθεναρή αντίσταση που προέβαλε οι άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν.

Στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα πιστόλι κρότου με γεμιστήρα και 11 φυσίγγια.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παγκρατίου/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. για παράβαση του νόμου περί όπλων, απειλή και βία κατά υπαλλήλων.

Τα 4 χτυπήματα σε βίλες των νοτίων προαστίων που «δείχνουν» τους Χιλιανούς διαρρήκτες του γνωστού εφοπλιστ
Τέσσερις βίλες έχουν δεχτεί χτυπήματα με πανομοιότυπο τρόπο όμως μέχρι στιγμής οι αξιωματικοί του Οργανωμένου Εγκλήματος δεν είναι σε θέση να ταυτοποιήσουν τους δράστες που μπήκαν στα συγκεκριμένα σπίτια
Τα ευρήματα των Αρχών / ΕΛΑΣ
«Καμία απειλή για τη δημόσια υγεία» απαντά το υπ. Υγείας για τον νοροϊό στο Αττικόν - 9 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα
«Το Νοσοκομείο λειτουργεί κανονικά και με ασφάλεια, ενώ η κατάσταση παρακολουθείται συνεχώς σε 24ωρη βάση» αναφέρει η ανακοίνωση - Νωρίτερα έγινε γνωστό πως τα ύποπτα κρούσματα φτάνουν τα πενήντα
Το νοσοκομείο «Αττικόν»
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι 17 συλληφθέντες από τη Βόρεια Ελλάδα – Με δρακόντεια μέτρα ασφαλείας η μεταγωγή τους
Οι συλληφθέντες από το ελληνικό FBI σε Κιλκίς, Θεσσαλονίκη και Φλώρινα κατηγορούνται ότι έλαβαν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ύψους 4,5 εκατομμυρίων ευρώ
Στην ευρωπαϊκή εισαγγελία οι συλληφθέντες για το κύκλωμα με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα
Δυσκολεύει ακόμη περισσότερο η πρόσβαση Ελλήνων σε καινοτόμες θεραπείες – Η αναμονή φτάνει τα 2 χρόνια
Τα ευρήματα δείχνουν ότι η ελληνική αγορά φαρμάκου χάνει ραγδαία την δυναμικότητά της, καθιστώντας τη χώρα λιγότερο «ελκυστική» στις μεγάλες πολυεθνικές για την εισαγωγή νέων φαρμάκων
iStock
Συναγερμός στο νοσοκομείο «Αττικόν»: Έξαρση γαστρεντερίτιδας καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι - 53 ύποπτα κρούσματα
«Υπάρχουν 9 επιβεβαιωμένα κρούσματα, τα 5 είναι ασθενείς και τα 4 προσωπικό» - «Εφαρμόζονται όλα τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης», αναφέρει ο Γιαννάκος
νοσοκομείο αττικόν
