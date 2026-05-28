Γαστούνη: Συνελήφθησαν οι 5 Ρομά που ξυλοκόπησαν 49χρονο περιπτερά και του έκαψαν το μαγαζί

Σε προηγούμενο περιστατικό ο περιπτεράς είχε δεχτεί επίθεση από μία ομάδα Ρόμα γιατί κάλεσε την αστυνομία όταν ένας ανήλικος είχε πάει να κλέψει κάτι από το περίπτερό του
Το μαγαζί που έκαψαν οι δράστες στη Γαστούνη
Χειροπέδες σε 5 Ρομά που φέρεται να βρίσκονται πίσω από τον εμπρησμό του μίνι μάρκετ του 49χρονου περιπτερά στη Γαστούνη πέρασαν οι άντρες της ΕΛΑΣ. 

Μετά από 23 ημέρες οι αστυνομικοί κατάφεραν να συνθέσουν τα κομμάτια του παζλ και να φτάσουν στους δράστες της εμπρηστικής ενέργειας που είχε σαν αποτέλεσμα να καεί ολοσχερώς η επιχείρηση του 49χρονου περιπτερά λίγες ημέρες πριν ανοίξει για να εξυπηρετήσει τον κόσμο στη Γαστούνη. Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος λίγες ημέρες νωρίτερα είχε δεχτεί επίθεση από 20 Ρομά στο περίπτερο που διατηρούσε.

Οι δράστες συνελήφθησαν για «εμπρησμό και φθορά ξένης ιδιοκτησίας κατά συναυτουργία», αφού τα ξημερώματα στις 05/05/2026 είχαν χρησιμοποιήσει εύφλεκτα υλικά για να κάψουν ένα νέο υπό κατασκευή μαγαζί του περιπτερά στη Γαστούνη.

Η αστυνομία μέσα από έρευνες κατέληξε στο ότι οι άντρες είχαν διαμορφώσει σχέδιο για να επιτεθούν και να κάψουν το μαγαζί του άνδρα. Συγκεκριμένα αυτοί τις βραδινές ώρες της Δευτέρας 4/5/2025 οι δράστες φαίνεται να συναντήθηκαν πριν σε κατάστημα ψυχαγωγίας που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία Γαστούνης Ηλείας και μετά κάποιοι από αυτούς να πήγαν σε βενζινάδικο της περιοχής απ’ όπου και αγόρασαν μπιτόνια βενζίνης.

Αφότου προμηθεύτηκαν ότι χρειάζονταν, πήγαν με το αυτοκίνητό τους στο κατάστημα και 3 από αυτούς ξεκίνησαν την διαδικασία του εμπρησμού. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ήταν ο τσιλιαδόρος ο οποίος κινούταν στους γύρω δρόμους για να είναι σίγουρος ότι δεν θα τους δει κάποιος. 

Μετά τον εμπρησμό οι 4 δράστες διέφυγαν πεζοί προς τον καταυλισμό της περιοχής ενώ ο 5ος από αυτούς οδηγώντας αυτοκίνητο έφτασε και αυτός στο ίδιο σημείο. 

Υπενθυμίζεται ότι πριν από αυτό το περιστατικό, για το οποίο συνελήφθησαν, ο περιπτεράς είχε έρθει αντιμέτωπος με κάποιους Ρομά. Στις 21/2/2026 εκείνος έπιασε έναν ανήλικο να προσπαθεί να κλέψει ένα προϊόν από το κατάστημά του, τον κράτησε στο σημείο και ειδοποίησε την Αστυνομία.

Ωστόσο, προτού φτάσουν οι αστυνομικές δυνάμεις, εμφανίστηκαν συγγενείς του ανηλίκου, επίσης Ρομά, και η ένταση κλιμακώθηκε με τον περιπτερά και τον γιο του να δέχονται επίθεση από την ομάδα Ρομά. Ο περιπτεράς και ο γιος του δέχτηκαν χτυπήματα με με σιδερολοστούς, ξύλα, γροθιές και κλωτσιές, ενώ οι δράστες προκάλεσαν σοβαρές φθορές στο περίπτερο.

Ο εμπρησμός του νέου μαγαζιού του περιπτερά έγινε λίγο καιρό μετά στις (5/5/2026), αφού οι δράστες δεν φαίνεται να είχαν ξεχάσει την αντιπαλότητα τους με τον άνδρα.

