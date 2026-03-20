Κώστας Σινάνης: Ο δήμαρχος του Άη Στράτη έκανε επέμβαση για την αφαίρεση του όγκου – Η πρώτη φωτογραφία μετά το χειρουργείο

«Πάω να πατήσω τον καρκίνο κάτω και επιστρέφω», είχε πει σε προηγούμενη δήλωσή του
Ο δήμαρχος Αη Στράτη Κωνσταντίνος Σινάνης

Ο δήμαρχος του Άη Στράτη, Κώστας Σινάνης, ο οποίος έχει συγκινήσει με την εξομολόγησή του για τη μάχη που δίνει με τον καρκίνο, υποβλήθηκε την περασμένη Τρίτη (17/3/2026) σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση όγκου.

Σύμφωνα με ενημέρωση του δήμου Άη Στράτη, ο δήμαρχος ταξίδεψε στην Αθήνα και εισήχθη την Τρίτη στο «Αττικόν», ενώ το απόγευμα της ίδιας ημέρας έκανε την επέμβαση αφαίρεσης όγκου.

Χθες, αναρτήθηκε στα social media η πρώτη φωτογραφία του Κώστα Σινάνη μετά την επέμβαση και συνοδεύεται από τη λεζάντα: «Σιγά σιγά τά δύσκολα περνάνε με Πίστη, Υπομονή και Αισιοδοξία!!! Και τα καλύτερα έρχονται Αρχηγόπουλο είσαι και θα είσαι πάντα».

Σύμφωνα με τα όσα είχε μεταδώσει το aeolos.tv, ο κ. Σινάνης έχει διαγνωστεί με σάρκωμα στο πόδι, μια σπάνια μορφή καρκίνου.

Σε συνέντευξη που είχε δώσει πριν λίγο καιρό στο OPEN και την εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες», είχε μιλήσει για τη μάχη του με τον καρκίνο, τη συγκλονιστική συμπαράσταση του κόσμου όπως και για τη σημασία της πρόληψης απέναντι σε μια νόσο που εν έτει 2026 δεν θα πρέπει να θεωρείται η «επάρατη».

«Όταν ζεις σε μια μικρή κοινωνία, όταν ζεις σε ένα νησί 200 ανθρώπων, οφείλεις να στηρίζεις και την προσωπική σου ζωή, αλλά και πόσο μάλλον όταν είσαι δήμαρχος να στηρίξεις τη δουλειά σου, να στηρίξει το έργο σου, μέσα από την ειλικρίνεια. Νομίζω ότι όφειλα να το κάνω αυτό, απέναντι στους ανθρώπους οι οποίοι ζήτησαν να αναλάβω τις τύχες, όχι μόνο του τόπου αλλά και τις δικές τους», είχε πει σχετικά με την απόφασή του να ανακοινώσει το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει.

«Περνάμε δύσκολα, ο καθένας άμα κλείσει την πόρτα του σπιτιού του δεν ξέρεις τι βιώνει πίσω από αυτήν. Παρόλα αυτά όμως νομίζω ότι πρέπει να βρούμε λίγο χρόνο να ασχοληθούμε με την υγεία μας, για να μην αφήσουμε τους δικούς μας ανθρώπους μόνους τους» είχε πει, ενώ αναφερόμενος στα μηνύματα συμπαράστασης και την αγάπη που λαμβάνει από τους κατοίκους του νησιού, ο κ. Σινάνης ανέφερε: «Είναι πολύ συγκινητικό, και δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο μεγάλο είναι αυτό το συναίσθημα που νιώθω εγώ εισπράττοντας την αγάπη όχι μόνο ανθρώπων του νησιού, αλλά και όλου του κόσμου στη χώρα».

«Συγκινητικές σκηνές» στην Αθήνα – Μεγάλο ενδιαφέρον διεθνών ΜΜΕ για την ελληνική επιχείρηση επαναπατρισμού κατοικιδίων από τη Μέση Ανατολή
Τα ξένα μέσα ενημέρωσης όπως το AP, ABC και France24 διέδωσαν το θέμα με την ασφαλή επιστροφή των κατοικίδιων από τη Μέση Ανατολή στην Ελλάδα
επαναπατρισμός
Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων: Νέα σκληρή ανακοίνωση κατά Κωνσταντοπούλου και Καρυστιανού – «Πρόθεσή τους να μην διεξαχθεί η δίκη για τα Τέμπη»
«Έχουν πέσει οι μάσκες και αποκαλύφθηκε το ψεύτικο ενδιαφέρον τους για απόδοση Δικαιοσύνης. Μοναδικός στόχος της η πολιτική εκμετάλλευση»
Η Μαρία Καρυστιανού με τη δικηγόρο και στενή συνεργάτιδά της, Μαρία Γρατσία, η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Πάνος Ρούτσι 50
