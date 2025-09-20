Ελλάδα

Κουφονήσια: Άφωνος σερβιτόρος με φιλοδώρημα 500 ευρώ που άφησαν τουρίστες – «Ευχαριστούμε Παναγία μου, είμαστε τυχεροί»

«Ήπιαν τα άντερά τους» - Οι 8 Αμερικανοί έκαναν λογαριασμό 750 ευρώ
Κουφονήσια: Άφωνος σερβιτόρος με φιλοδώρημα 500 ευρώ που άφησαν τουρίστες – «Ευχαριστούμε Παναγία μου, είμαστε τυχεροί»

Ποιος είπε πως δεν «κυκλοφορούν» 500 ευρα! Λίγο πριν αποσυρθούν τα μωβ αυτά χαρτονομίσματα, μια παρέα τουριστών που παραθέριζε στα Κουφονήσια άφησε για φιλοδώρημα ένα τέτοιο γενναιόδορο ποσό. 

«Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ όσα χρόνια δουλεύω ως σερβιτόρος. Να έρθει μια παρέα 8 ατόμων και να αφήσει 500 ευρώ φιλοδώρημα… Δε θα κοιμηθω σήμερα», λέει έκπληκτος ο εργαζόμενος σε εστιατόριο στα Κουφονήσια που παρέλαβε το εν λόγω tip, σε βίντεο που ανέβασε στα social media.

«Το κρατάω και δεν το πιστεύω, πραγματικά. Το χαρτονόμισμα δεν είναι πλαστό! Είναι και θέμα εξυπηρέτησης, βέβαια. Αυτό δεν έχει γίνει ξανά. Δεν θα κλείσω μάτι σήμερα. Ευχαριστούμε Παναγία μου, είμαστε τυχεροί. Το φιλοδώρημα θα μοιραστεί σε 22 άτομα προσωπικό. Η παρέα έφτασε στο εστιατόριο με σκάφος», είπε ο σερβιτόρος Γιώργος Ψαρρός μιλώντας το πρωί του Σαββάτου (20.09.2025) στην εκπομπή του Alpha «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση». 

Οι γαλαντόμοι τουρίστες από τις ΗΠΑ, απόλαυσαν ένα πλουσιοπάροχο γεύμα με φρέσκα θαλασσινά – αστακούς, συναγρίδες, φαγκριά- το οποίο συνόδευσαν άφθονο αλκοόλ. Σύμφωνα με τον κ. Ψαρρό, έκαναν λογαριασμό 750 ευρώ. 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Στο ΝΙΜΤΣ η γυναίκα που τραυματίστηκε από την πτώση του δέντρου στην Αθήνα - «Νομίζαμε πως πέθανε, έβγαζε αίμα από το στόμα»
«Πριν από έναν μήνα είχε πέσει ένα κλαρί και πήγε να πετύχει δύο τουρίστες, είχαν ειδοποιηθεί οι αρμόδιοι αλλά κανείς δεν είχε κάνει κάτι», λέει στο newsit.gr επιχειρηματίας της περιοχής. «Το δέντρο έπεσε λόγω ισχυρών ανέμων» απαντά ο δήμος Αθηναίων
Πτώση δέντρου στην πλατεία Αγίας Ειρήνης
12
Newsit logo
Newsit logo