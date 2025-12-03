Ελλάδα

Κουκάκι: Επίθεση αγνώστων σε καταστήματα και ΑΤΜ μετά από πορεία αντιεξουσιαστών

Οι άγνωστοι προκάλεσαν καταστροφές στις προσόψεις τριών καταστημάτων, ενώ διέλυσαν και ένα ΑΤΜ που ήταν στην περιοχή
Σπασμένη τζαμαρία καταστήματος στο Κουκάκι
Σπασμένη τζαμαρία καταστήματος στο Κουκάκι

Επιθέσεις σε καταστήματα, αλλά και ΑΤΜ στο Κουκάκι έκανε ομάδα 40–50 νεαρών το βράδυ της Τρίτης (02.12.2025) προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.

Οι άγνωστοι που έκαναν επιδρομή στο Κουκάκι κατέστρεψαν τρία καταστήματα, μετά το τέλος πορείας αντιεξουσιαστών στο κέντρο της Αθήνας, αντιδρώντας για εκκενώσεις κάποιων καταλήψεων.

Οι αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν άμεσα στην περιοχή, αλλά οι δράστες πρόλαβαν να διαφύγουν αφήνοντας πίσω τους σπασμένες τζαμαρίες και τρικάκια με συνθήματα για τις εκκενώσεις καταλήψεων.

Οπως αναφέρει η ΕΡΤ η ομάδα των αγνώστων μετά τις 11 το βράδυ από το κέντρο της Αθήνας κατευθύνθηκε προς το Κουκάκι για να καταλήξει στην οδό Βεΐκου όπου προκάλεσε καταστροφές στις προσόψεις τριών καταστημάτων. Παράλληλα, διέλυσαν ένα μηχάνημα αυτόματης ανάληψης που βρισκόταν σε μικρή απόσταση.

