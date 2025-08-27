Κοζάνη: Οδηγούσε αντίθετα στο ρεύμα με κατεύθυνση προς την Πτολεμαΐδα

Η τύχη βοήθησε διερχόμενους οδηγούς στον δρόμο Κοζάνης-Πτολεμαϊδας, να μην πέσουν θύματα σοβαρού τροχαίου, από όχημα που πήγαινε αντίθετα στο ρεύμα.

Σήμερα το πρωί (27/08/2025), σύμφωνα με το kozanimedia.gr, οδηγοί παρατήρησαν ένα όχημα να κινείται αντίθετα στο ρεύμα προς Κοζάνη, ενώ κατευθυνόταν προς Πτολεμαϊδα.

Η τροχαία δέχθηκε κλήσεις από τους διερχόμενους οδηγούς, αφού ο κίνδυνος σοβαρού τροχαίου ήταν ορατός.

Η οδηγός του οχήματος συνελήφθη στην είσοδο της Πτολεμαϊδας.

Σύμφωνα με τα λεγόμενά της, πανικοβλήθηκε γιατί έπρεπε να μεταβεί άμεσα στο Μποδοσάκειο Νοσοκομείο λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας συγγενικού της προσώπου.

Αντιμετωπίζει κατηγορία για επικίνδυνη οδήγηση.