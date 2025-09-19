Συμβαίνει τώρα:
Κοζάνη: Σε κρίσιμη κατάσταση ο 54χρονος που ακρωτηριάστηκε – Πώς προκλήθηκε η έκρηξη στη μάντρα

 «Ο άνθρωπος δούλευε σε έναν εργολάβο. Θα τον μεταφέρουν σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης» λέει στο newsit.gr συγγενής του 54χρονου
Ασθενοφόρα
Ασθενοφόρα στη μάντρα όπου σημειώθηκε η έκρηξη / Φωτογραφία από kozanimedia.gr
Άγγελος Λαμπίδης

Σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Κοζάνης νοσηλεύεται ο 54χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά από έκρηξη σε μάντρα με μηχανήματα έργων στο Τσοτύλι Κοζάνης λίγο πριν τις 12:00 το μεσημέρι της Παρασκευής (19.9.25).

Από την έκρηξη, εκτός από τον 54χρονο τραυματίστηκε και ένας 58χρονος. Αμφότεροι μεταφέρθηκαν στο Μαμάτσειο νοσοκομείο της Κοζάνης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 54χρονος αναμένεται να μεταφερθεί στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την πρώτη εικόνα που έχει η Αστυνομία, οι δύο άνδρες πραγματοποιούσαν εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης.

Όπως φαίνεται, υπήρξε πιθανή διαρροή αερίου σε λάστιχο το οποίο τροφοδοτούνταν από φιάλες οξυγόνου.

«Μάλλον έκανε κάποια αναρρόφηση η φιάλη»

 «Ο άνθρωπος δούλευε σε έναν εργολάβο και εκείνη τη στιγμή μάλλον έκανε κάποια αναρρόφηση η φιάλη και έγινε το ατύχημα. Έτσι χτύπησε και είναι σοβαρά. Θα τον μεταφέρουν σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης απ’ ότι μας είπαν», λέει στο newsit.gr συγγενής του 54χρονου.

«Δούλευε αρκετά χρόνια στην εταιρεία, έχει την οικογένεια του, είναι πατέρας τριών παιδιών. Μεγάλα παιδιά έχει. Ακόμα δεν γνωρίζουμε περισσότερες λεπτομέρειες για το τι ακριβώς έγινε», αναφέρει.

