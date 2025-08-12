Ελλάδα

Κοζάνη: Υπό έλεγχο η φωτιά στο άλσος Κουρί

Η άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής και των εθελοντών, απεσώβησε τα χειρότερα
Φωτιά στην Κοζάνη
Φωτιά στην Κοζάνη (kozan.gr)

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης (12/08/2025) στο άλσος Κουρί, στην Κοζάνη, κοντά στο εξωκλήσι του Άγιου Ελευθέριου.

Η άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής και τον εθελοντών, απεσώβησε τα χειρότερα, δεδομένου ότι υπήρχε κίνδυνος η φωτιά να περάσει στο δάσος, γεγονός που θα έκανε δύσκολη την κατάσβεσή της.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Kozanilife.gr, η φωτιά εκδηλώθηκε κάτω από την εκκλησία του Αγίου Ελευθερίου, ακριβώς απέναντι από το δάσος Κουρί.

Στο σημείο έσπευσαν τρία πυροσβεστικά οχήματα με έξι πυροσβέστες, ενώ στην επιχείριση κατάσβεσης για την φωτιά στην Κοζάνη, συμμετείχαν υδροφόρες και σκαπτικά μηχανήματα.

Τα αίτια της φωτιάς διερευνώνται.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo