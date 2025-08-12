Κοζάνη: Υπό έλεγχο η φωτιά στο άλσος Κουρί

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης (12/08/2025) στο άλσος Κουρί, στην Κοζάνη, κοντά στο εξωκλήσι του Άγιου Ελευθέριου.

Η άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής και τον εθελοντών, απεσώβησε τα χειρότερα, δεδομένου ότι υπήρχε κίνδυνος η φωτιά να περάσει στο δάσος, γεγονός που θα έκανε δύσκολη την κατάσβεσή της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Kozanilife.gr, η φωτιά εκδηλώθηκε κάτω από την εκκλησία του Αγίου Ελευθερίου, ακριβώς απέναντι από το δάσος Κουρί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο σημείο έσπευσαν τρία πυροσβεστικά οχήματα με έξι πυροσβέστες, ενώ στην επιχείριση κατάσβεσης για την φωτιά στην Κοζάνη, συμμετείχαν υδροφόρες και σκαπτικά μηχανήματα.

Τα αίτια της φωτιάς διερευνώνται.