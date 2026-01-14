Ελλάδα

Κρίσεις 2026: Για πρώτη φορά η διοίκηση της ΑΣΔΥΣ σε αξιωματικό του Σώματος Εφοδιασμού Μεταφορών

Ο Αντιστράτηγος Αθανάσιος Σαπλαούρας είναι ο πρώτος που προέρχεται από το Σώμα Εφοδιασμού – Μεταφορών και τοποθετείται σε αυτή την κομβική θέση
Για πρώτη φορά στην ιστορία του Στρατού Ξηράς, αξιωματικός – προέλευσης της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων – από τα Σώματα προάγεται στο πλαίσιο των Κρίσεων στον βαθμό του Αντιστρατήγου και αναλαμβάνει τη διοίκηση της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού (ΑΣΔΥΣ), που αποτελεί τον μοναδικό Μείζονα Σχηματισμό Διοικητικής Μέριμνας του Στρατού Ξηράς.

Ο Αντιστράτηγος Αθανάσιος Σαπλαούρας, προερχόμενος από το Σώμα Εφοδιασμού – Μεταφορών, τοποθετείται, στο πλαίσιο των Κρίσεων, ως επικεφαλής του σχηματισμού που υλοποιεί τις στρατηγικές επιλογές στα θέματα Διοικητικής Μέριμνας στο επιχειρησιακό επίπεδο, ενώ παρέχει υποστήριξη σε τακτικό επίπεδο στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας.

Η Διοικητική Μέριμνα στον Στρατό Ξηράς αποτελεί αποφασιστικό παράγοντα για τη διεξαγωγή χερσαίων επιχειρήσεων και παρέχει την υποστήριξη που απαιτείται για τη διατήρηση της εμπλοκής των χερσαίων αλλά πολλές φορές και των λοιπών (ναυτικών, αεροπορικών) δυνάμεων, σε όλο το εύρος του επιχειρησιακού περιβάλλοντος, σύμφωνα με το OnAlert.gr.

Υπό την έννοια αυτή αποτελεί πολλαπλασιαστής ισχύος, αυξάνει το ηθικό και τη μαχητική ικανότητα του στρατεύματος. Η ΑΣΔΥΣ υλοποιεί τις στρατηγικές επιλογές στα θέματα Διοικητικής Μέριμνας, εξασφαλίζοντας τη συνέχεια των επιχειρήσεων και την υποστήριξη των σχηματισμών στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον.

Η τοποθέτηση αξιωματικού προέλευσης ΣΣΕ των Σωμάτων στη διοίκηση της ΑΣΔΥΣ συνιστά θεσμική τομή και εξέλιξη και αντανακλά την αναγνώριση του κρίσιμου ρόλου της διοικητικής μέριμνας και των Σωμάτων στη διατήρηση της συνολικής μαχητικής ισχύος του Στρατού Ξηράς. Για πρώτη φορά, η ηγεσία της διοικητικής μέριμνας και της επιχειρησιακής υποστήριξης ανατίθεται σε αξιωματικό που προέρχεται από τον χώρο που υπηρετεί διαχρονικά αυτό ακριβώς το αντικείμενο.

Η επιλογή αυτή αποτυπώνει την αναγνώριση ότι τα Σώματα δεν αποτελούν απλώς υποστηρικτικό σκέλος, αλλά αναπόσπαστο και καθοριστικό μέρος της μαχητικής ισχύος του Στρατού Ξηράς.

