Κρήτη: 400 μετανάστες έφτασαν σήμερα σε Γαύδο και Αγία Γαλήνη – Σε εξέλιξη ακόμα δύο διασώσεις στην Ιεράπετρα

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό ο αριθμός των ατόμων που επιβαίνουν στα δύο νέα σκάφη που εντοπίστηκαν νότια της Ιεράπετρας
μετανάστες
Μετανάστες καταφτάνουν στην Κρήτη

Η μία επιχείρηση διάσωσης μεταναστών διαδέχεται την άλλη, σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης, τις τελευταίες ώρες με εκατοντάδες ανθρώπους α ψάχνουν καταφύγιο στο νησί.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το λιμενικό της Κρήτης, υπήρξαν οκτώ διαφορετικά περιστατικά διάσωσης μεταναστών, τα έξι από αυτά νότια της Γαύδου και τα δυο περιστατικά, νότια της Αγίας Γαλήνης.

Υπολογίζεται ότι στις οκτώ διαφορετικές επιχειρήσεις, διασώθηκαν περίπου 400 αλλοδαποί, από τους οποίους κάποιοι έχουν ήδη μεταφερθεί και κάποιοι άλλοι μεταφέρονται αυτή την ώρα σε Γαύδο και Αγία Γαλήνη. Όπως αναφέρουν πηγές στο patris.gr, κατά τη διάρκεια της νύχτας έφτασαν στην Γαύδο πέντε σκάφη στα οποία επέβαιναν 310 άτομα ενώ στην Αγία Γαλήνη τις πρωινές ώρες έφτασαν δύο σκάφη με 86 άτομα

Σύμφωνα με το patris.gr, εκτός από τους 400 αυτούς μετανάστες υπάρχουν ακόμα δύο σκάφη που εντοπίστηκαν νότια της Ιεράπετρας με τις λιμενικές αρχές να έχουν στήσει επιχείρηση διάσωσης.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό ο αριθμός των ατόμων που επιβαίνουν στα δύο σκάφη.

