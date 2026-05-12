Ελλάδα

Τουρκική πρόκληση στο Αιγαίο με δύο οπλισμένα F-16 και 9 παραβάσεις του FIR Αθηνών

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από τις ελληνικές αεροπορικές δυνάμεις σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική
Ελληνικό F-16 Viper
Ελληνικό F-16 Viper / Φωτογραφία ΓΕΑ
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Μετά από πάρα πολύ καιρό, η Τουρκία ανέβασε τον δείκτη προκλητικότητας στο Αιγαίο με 9 παραβάσεις του FIR Αθηνών στο βορειοανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο και «πρωταγωνιστές» μαχητικά αεροσκάφη F-16.

Με συνολικά 9 αεροσκάφη και πιο συγκεκριμένα 6 μαχητικά αεροσκάφη τύπου F-16, δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) και ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας και επιτήρησης, η Τουρκία προχώρησε σε 9 παραβάσεις του FIR Αθηνών.

Τρεις παραβάσεις έγιναν από τα F-16, τέσσερις παραβάσεις έγιναν από τα UAV και δύο από το ATR-72, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ.

Αυτό όμως που προκάλεσε εντύπωση είναι το γεγονός ότι δύο από τα έξι μαχητικά αεροσκάφη F-16 της Τουρκίας ήταν οπλισμένα, κάτι που είχε να συμβεί πολλούς μήνες.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από τις ελληνικές αεροπορικές δυνάμεις σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική.

Πηγή: OnAlert.gr

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
255
153
83
79
77
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Βίντεο με τον 21χρονο Νικήτα λίγες ώρες πριν δολοφονηθεί στο Ηράκλειο - «Δικαιολογούσε τη συμπεριφορά του 54χρονου, δεν πίστευε ότι θα του κάνει κακό»
Λίγες ώρες πριν πέσει νεκρός, ο Νικήτας επισκέφτηκε το συνεργείου φίλου του , σε πλάνα από το οποίο φαίνεται χαρούμενος να χορεύει χωρίς να έχει ιδέα για το ότι ζει τις τελευταίες του στιγμές
Ο 21χρονος Νικήτας
Newsit logo
Newsit logo