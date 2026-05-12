Τουρκική πρόκληση στο Αιγαίο με δύο οπλισμένα F-16 και 9 παραβάσεις του FIR Αθηνών

Μετά από πάρα πολύ καιρό, η Τουρκία ανέβασε τον δείκτη προκλητικότητας στο Αιγαίο με 9 παραβάσεις του FIR Αθηνών στο βορειοανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο και «πρωταγωνιστές» μαχητικά αεροσκάφη F-16.

Με συνολικά 9 αεροσκάφη και πιο συγκεκριμένα 6 μαχητικά αεροσκάφη τύπου F-16, δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) και ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας και επιτήρησης, η Τουρκία προχώρησε σε 9 παραβάσεις του FIR Αθηνών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τρεις παραβάσεις έγιναν από τα F-16, τέσσερις παραβάσεις έγιναν από τα UAV και δύο από το ATR-72, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ.

Αυτό όμως που προκάλεσε εντύπωση είναι το γεγονός ότι δύο από τα έξι μαχητικά αεροσκάφη F-16 της Τουρκίας ήταν οπλισμένα, κάτι που είχε να συμβεί πολλούς μήνες.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από τις ελληνικές αεροπορικές δυνάμεις σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική.

Πηγή: OnAlert.gr