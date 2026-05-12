Κρήτη: Ανήλικοι διακινούσαν ναρκωτικά με πατίνια – 5 συλλήψεις

Με ηλεκτρικά πατίνια δύο ανήλικοι διακινούσαν ναρκωτικά στην Κρήτη και συγκεκριμένα στα Χανιά. Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε συνολικά πέντε άτομα.

Σύμφωνα με το ekriti.gr, οι αστυνομικοί συνέλαβαν στα Χανιά συνολικά πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων δύο ανήλικοι, ένας 20χρονος και δύο γονείς, για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών χρησιμοποιώντας ηλεκτρικά πατίνια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδικότερα, κρατούνται δύο ανήλικα αγόρια ηλικίας 17 και 16 ετών, τα οποία φέρονται να διακινούσαν ποσότητες κάνναβης χρησιμοποιώντας ηλεκτρικό πατίνι, σε σημεία της πόλης.

Στην κατοχή τους εντοπίστηκαν 10 συσκευασίες με μικροποσότητες ναρκωτικής ουσίας, καθώς και ζυγαριά ακριβείας, στοιχείο που ενισχύει τις υποψίες περί οργανωμένης διακίνησης.

Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης συνελήφθη και ένας 20χρονος άνδρας, ο οποίος φέρεται να ήταν εκείνος που προμήθευε τους ανηλίκους με τις ναρκωτικές ουσίες.

Παράλληλα, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη και δύο γονέων, οι οποίοι κατηγορούνται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων, καθώς τα παιδιά τους φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.