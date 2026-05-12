Εξαφάνιση 16χρονης από τη Νέα Σμύρνη – Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»

Συναγερμός σήμανε για την εξαφάνιση ανήλικης από χώρο παιδική προστασίας στη Νέα Σμύρνη, όπως ανακοίνωσε το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Στις 04/05/2026, βραδινές ώρες, εξαφανίστηκε από χώρο παιδικής προστασίας στην περιοχή της Νέας Σμύρνης, η Αλεξάνδρα Γ. 16 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση σήμερα, 12/05/2026 και προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης κατόπιν εισαγγελικής εντολής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Αλεξάνδρα Γ. έχει ύψος 1,60 μ., έχει κανονικό βάρος, καστανόξανθα μαλλιά και πράσινα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλε φόρμες και λευκές παντόφλες.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.