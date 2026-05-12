Η AVIN στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών που νοσούν

Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει τον δρόμο της, η AVIN στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος, συμβάλλοντας στην εκπλήρωση ευχών παιδιών που νοσούν από σοβαρές ασθένειες και προσφέροντας χαρά και δύναμη σε αυτά και τις οικογένειές τους.

Το Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) εκπληρώνει, εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια, τις πιο βαθιά κρυμμένες επιθυμίες παιδιών, που δίνουν τη δική τους δύσκολη μάχη με σοβαρές ασθένειες. Κάθε ευχή που πραγματοποιείται είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια στιγμή χαράς· είναι μια ανάσα αισιοδοξίας, ένα χαμόγελο δύναμης, μια υπενθύμιση ότι, ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές, μπορούμε να είμαστε μαζί.

Μέσα από αυτή τη συνεργασία, η AVIN, η οποία βρίσκεται διαχρονικά κοντά στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, εγκαινιάζει την πρωτοβουλία «AVIN Στηρίζω» που έχει ως στόχο να στέκεται δίπλα σε όσους και όσα μας έχουν ανάγκη, με συνέπεια, φροντίδα και ουσιαστική προσφορά.

Η αρχή γίνεται με τα παιδιά και τις ευχές τους, μέσα από το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος, ενώ η εταιρεία εκφράζει την πρόθεσή της να συνεχίσει να έχει ενεργό ρόλο στη δημιουργία ενός καλύτερου αύριο, στηρίζοντας πρωτοβουλίες που κάνουν πραγματική διαφορά.

«Κάθε παιδί αξίζει να ονειρεύεται και να χαμογελά. Το να μπορούμε να στεκόμαστε δίπλα τους και να τους δίνουμε δύναμη και ελπίδα αποτελεί για εμάς ουσιαστική δέσμευση», σημειώνει η κα Μαρία Κανάκη, Marketing & Business Development Manager της AVIN.

«Με το “AVIN Στηρίζω” συνεχίζουμε δυναμικά ένα ταξίδι προσφοράς στην κοινωνία, γιατί και σε αυτή τη διαδρομή, είμαστε μαζί».

Η νέα αυτή πρωτοβουλία-στήριξη στο έργο του Make-A-Wish Ελλάδος, υποστηρίζεται από μια ξεχωριστή τηλεοπτική, η οποία βρίσκεται ήδη στον αέρα και μπορείτε να δείτε εδώ, καθώς και από ένα ολοκληρωμένο πλάνο επικοινωνίας καθ’όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

AVIN Μαζί, και σε αυτή τη διαδρομή

Η AVIN, ένα από τα κορυφαία ονόματα στην ελληνική αγορά πετρελαιοειδών, ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1977. Είναι 100% θυγατρική της Motor Oil από τον Μάρτιο του 2002. Σήμερα απασχολεί περίπου 120 εργαζόμενους, διαθέτει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαιοειδών στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας και αριθμεί 651 πρατήρια καυσίμων σε ολόκληρη την Ελλάδα, 175 ιδιολειτουργούμενα και 476 συνεργαζόμενα.

Τα προϊόντα AVIN αντιπροσωπεύουν μιας ευρείας γκάμας προηγμένη τεχνολογική πρόταση.

Από την έναρξη της λειτουργίας της μέχρι και σήμερα, η AVIN εφαρμόζει πιστά και σταθερά μία ανθρωποκεντρική φιλοσοφία, όπου πρωταγωνιστούν το ήθος, η συνέπεια και ο σεβασμός προς τον καταναλωτή. Εναρμονιζόμενη με το πνεύμα της εποχής και την ανάγκη για την ενεργειακή μετάβαση, η Εταιρεία επενδύει στο δίκτυο σε νέες μορφές ενέργειας.

Στρατηγικός πυλώνας ανάπτυξης είναι και το Non Fuel Retail. Συνεχίζεται και ανανεώνεται η ενίσχυση των καταστημάτων λιανικής “AGORA” φτάνοντας τα 175 πρατήρια με νέες αίθουσες, αυξάνοντας ταυτόχρονα και το σχετικό κωδικολόγιο. Σημαντικό εργαλείο στην επίτευξη των στόχων της Εταιρεία είναι και το πρόγραμμα «AVIN Κερδίζω». Το πρόγραμμα παρουσιάζει μεγάλη επιτυχία καθώς έχει ξεπεράσει το 1,2 εκατομμύρια μέλη, με το ποσοστό διείσδυσης στο σύνολο των καταναλώσεων των ιδιολειτουργούμενων πρατηρίων να ξεπερνά το 75%. Το υψηλό επίπεδο των προϊόντων, το δίκτυο, η επιχειρησιακή ετοιμότητα του προσωπικού και η συνέπεια στην παράδοση ακόμα και κάτω από τις πιο αντίξοες συνθήκες είναι οι λόγοι που η AVIN έχει κερδίσει την προτίμηση του κοινού στα πρατήρια και στην βιομηχανία.

Το όραμα της AVIN είναι να καταξιωθεί ως κορυφαία ελληνική εταιρεία πετρελαιοειδών, που στηρίζει τον άνθρωπο, προσφέροντας με έντιμο και υπεύθυνο τρόπο ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες, αξιοποιώντας τη δύναμη και την τεχνολογία του διυλιστηρίου της Motor Oil. Σε μια αγορά που πολλά αλλάζουν, η AVIN, με την ενεργή στήριξη του Ομίλου Motor Oil, πρωτοστατεί και προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα φιλοδοξώντας να γίνει η καλύτερη ελληνική εταιρεία στον κλάδο της.

