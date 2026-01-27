Κρήτη: Εφιάλτης για 43χρονη σε χωριό του Ηρακλείου – Kατήγγειλε σύζυγο και πεθερά ότι την είχαν φυλακισμένη

Ένα καθημερινό μαρτύριο καταγγέλλει ότι περνούσε μία 43χρονη στην Κρήτη. Η γυναίκα πήγε στην αστυνομία και κατήγγειλε τον σύζυγο και την πεθερά της, για εγκλεισμό στο σπίτι χωρίς τη θέλησή της, σε χωριό του Δήμου Ηρακλείου.

Η 43χρονη γυναίκα, σύμφωνα με πληροφορίες του Creta24, περιέγραψε ένα περιβάλλον φόβου και ασφυκτικού ελέγχου από τον 45χρονο σύζυγό της και την 69χρονη μητέρα του στην Κρήτη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, στην ίδια καταγγελία, η 43χρονη ανέφερε πως από τον Ιούλιο του 2025 έως τις 22 Ιανουαρίου 2026, ο σύζυγός της την κακοποιούσε σωματικά και λεκτικά.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τόσο τον 45χρονο όσο και την 69χρονη μητέρα του.