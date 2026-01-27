Ελλάδα

Κρήτη: Εφιάλτης για 43χρονη σε χωριό του Ηρακλείου – Kατήγγειλε σύζυγο και πεθερά ότι την είχαν φυλακισμένη

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τόσο τον 45χρονο όσο και την 69χρονη μητέρα του
Ένα καθημερινό μαρτύριο καταγγέλλει ότι περνούσε μία 43χρονη στην Κρήτη. Η γυναίκα πήγε στην αστυνομία και κατήγγειλε τον σύζυγο και την πεθερά της, για εγκλεισμό στο σπίτι χωρίς τη θέλησή της, σε χωριό του Δήμου Ηρακλείου.

Η 43χρονη γυναίκα, σύμφωνα με πληροφορίες του Creta24, περιέγραψε ένα περιβάλλον φόβου και ασφυκτικού ελέγχου από τον 45χρονο σύζυγό της και την 69χρονη μητέρα του στην Κρήτη.

Μάλιστα, στην ίδια καταγγελία, η 43χρονη ανέφερε πως από τον Ιούλιο του 2025 έως τις 22 Ιανουαρίου 2026, ο σύζυγός της την κακοποιούσε σωματικά και λεκτικά.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τόσο τον 45χρονο όσο και την 69χρονη μητέρα του.

