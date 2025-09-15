Κρήτη: Εξερράγη ηλεκτρονικό τσιγάρο στο πρόσωπο άνδρα – «Έφυγε σαν οβίδα, του έσπασαν δόντια» λεει ο οδοντίατρος του ασθενούς

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε πρόσφατα στο Ηράκλειο Κρήτης, όταν εξερράγη στο πρόσωπο καπνιστή το ηλεκτρονικό του τσιγάρο – τα τραύματα του άνδρα, σοκάρουν όπως φαίνεται και στην παρακάτω φωτογραφία.

Ο οδοντίατρος Εμμανουήλ Αγγελάκης, που ανέλαβε να αποκαταστήσει τα τραύματα του καπνιστή μετά την έκρηξη του ηλεκτρονικού τσιγάρου, περιέγραψε στo newsit.gr, το περιστατικό και τις συνέπειες που είχε για την υγεία του ασθενούς. Η έκρηξη προκάλεσε πολλαπλές οδοντικές και στοματικές βλάβες.

«Ο ασθενής μου λίγο πριν, είχε βάλει να φορτίζει το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Στη συνέχεια το πήρε, πάτησε το κουμπί για να ρουφήξει και εξερράγη στο πρόσωπό του», λέει στο newsit.gr ο κ. Αγγελάκης.

«Του έσπασαν δύο δόντια, ένα πάνω και ένα κάτω, και κούνησαν τα δύο κάτω πρόσθια δόντια και τα δύο πάνω. Από ότι μου είπε, εκείνη τη στιγμή έφυγε κάτι σαν οβίδα μπροστά και άρπαξε και η κουρτίνα φωτιά.

Μετά, αιμορραγούσαν τα ούλα του και πήγε με ασθενοφόρο στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Την επόμενη ημέρα, ήρθε σε εμένα και του ακινητοποίησα τα δόντια που κουνιούνταν, του έβγαλα ανάλογες φωτογραφίες και τώρα περιμένουμε να επουλωθούν οι πληγές. Ωστόσο τα άλλα τέσσερα που κουνάνε μπορεί να τα χάσει, δεν ξέρουμε αν θα σωθούν. Τώρα δεν μπορεί να ανοίξει εύκολα το στόμα για να δούμε σε τι κατάσταση είναι και τα υπόλοιπα».

Ωστόσο, η κατάσταση παραμένει κρίσιμη για τέσσερα από τα τραυματισμένα δόντια, τα οποία, όπως σημειώνει ο οδοντίατρος, «μπορεί να χαθούν, δεν ξέρουμε αν θα σωθούν». Προς το παρόν, ο ασθενής δυσκολεύεται να ανοίξει το στόμα του, γεγονός που καθιστά αδύνατη την πλήρη εκτίμηση της ζημιάς.

Το περιστατικό αυτό έρχεται να αναδείξει τους σοβαρούς κινδύνους που μπορεί να εγκυμονούν οι συσκευές ηλεκτρονικού τσιγάρου, ειδικά όταν υπάρχουν τεχνικές βλάβες ή ακατάλληλη φόρτιση.