Πάτρα: Στη φυλακή 40χρονος ληστής που ξυλοκόπησε άγρια ηλικιωμένο ζευγάρι μέσα στο σπίτι τους

Ο δράστης επιτέθηκε με ιδιαίτερη αγριότητα στον 94χρονο και την 92χρονη σύζυγό του, απαιτώντας χρήματα και κοσμήματα
πηγή φωτογραφίας trempo24news
Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε μετά την απολογία του την Παρασκευή (29.05.2026) στην Πάτρα ο 40χρονος άνδρας, ο οποίος κατηγορείται για τη βίαιη επίθεση και απόπειρα ληστείας σε βάρος ηλικιωμένου ζευγαριού.

Ο κατηγορούμενος πέρασε την Παρασκευή την πόρτα του ανακριτή στην Πάτρα και, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, κρίθηκε προφυλακιστέος για τον άγριο ξυλοδαρμό του ηλικιωμένου ζευγαριού μέσα στο σπίτι τους όπου εισέβαλε για να ληστέψει.

Όπως υπενθυμίζει το tempo24news.gr, το περιστατικό σημειώθηκε σε ισόγεια κατοικία στην οδό Βερμίου της αχαϊκής πρωτεύουσας, όταν ο δράστης εισέβαλε στο σπίτι εκμεταλλευόμενος ανασφάλιστο παράθυρο. Εκεί ήρθε αντιμέτωπος με τον 94χρονο ιδιοκτήτη και την 92χρονη σύζυγό του, στους οποίους φέρεται να επιτέθηκε με ιδιαίτερη αγριότητα απαιτώντας χρήματα και κοσμήματα.

Οι φωνές των ηλικιωμένων τον ανάγκασαν τελικά να εγκαταλείψει άρον – άρον το σημείο, χωρίς να καταφέρει να ολοκληρώσει τη ληστεία.

Το ζευγάρι μεταφέρθηκε προληπτικά στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, όπου νοσηλεύτηκε εκτός κινδύνου.

