Παιδική παχυσαρκία: Η Ελλάδα γίνεται παράδειγμα πρόληψης για όλη την Ευρώπη

Στο επίκεντρο του διεθνούς διαλόγου για την πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας βρέθηκε η Ελλάδα, φιλοξενώντας στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος την Υψηλού Επιπέδου Εκδήλωση Ολοκλήρωσης της Εθνικής Δράσης κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας, που συνδιοργανώθηκε από το Υπουργείο Υγείας και τη UNICEF.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν κυβερνητικοί εκπρόσωποι, υπουργοί Υγείας, κορυφαίοι επιστήμονες, ακαδημαϊκοί από διεθνώς αναγνωρισμένα πανεπιστήμια και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών, αθλητικών φορέων, με την παρουσία τους να αναδεικνύει τη χώρα μας ως σημείο αναφοράς στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων πολιτικών πρόληψης της παιδικής παχυσαρκίας.

Το πρόγραμμα της ημέρας παρουσίασαν οι δημοσιογράφοι Απόστολος Μαγγηριάδης και Σία Κοσιώνη, οι οποίοι συντόνισαν τις πολιτικές, επιστημονικές και διεθνείς συζητήσεις για το μέλλον της δημόσιας υγείας και των πολιτικών πρόληψης για παιδιά και εφήβους.

Την έναρξη της εκδήλωσης κήρυξε η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Δρ. Ειρήνη Αγαπηδάκη, η οποία υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία της Εθνικής Δράσης, υπογραμμίζοντας τη μετάβαση της χώρας από τις αρνητικές ευρωπαϊκές πρωτιές σε μια νέα εθνική προσέγγιση πρόληψης και προαγωγής της υγείας των παιδιών.

Από την πλευρά του, ο Διπλωματικός Εκπρόσωπος της UNICEF στην Ελλάδα, Dr. Ghassan Khalil, τόνισε ότι η παιδική παχυσαρκία δεν είναι απλώς ένα ζήτημα δημόσιας υγείας, αλλά συνδέεται άμεσα και με τα δικαιώματα του παιδιού. Όπως σημείωσε, η Ελλάδα υλοποίησε μία από τις πιο ολοκληρωμένες εθνικές πρωτοβουλίες πρόληψης της παιδικής παχυσαρκίας στην Ευρώπη σήμερα.

Οι συζητήσεις της ημέρας κάλυψαν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από τις διεθνείς πολιτικές πρόληψης και τις βιώσιμες εθνικές στρατηγικές, έως τη σύνδεση της σωματικής με την ψυχική υγεία. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις επιπτώσεις των ψηφιακών περιβαλλόντων και των εμπορικών παραγόντων στην υγεία των παιδιών, αλλά και στον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα σχολεία, οι κοινότητες και οι οικογένειες.

Στο επίκεντρο βρέθηκε, επίσης, η ανάγκη για μια συνολική προσέγγιση, που να κινητοποιεί τόσο την Πολιτεία όσο και το σύνολο της κοινωνίας. Οι συμμετέχοντες υπογράμμισαν τη σημασία της επιστημονικής τεκμηρίωσης, της κοινωνικής και συμπεριφορικής αλλαγής, αλλά και της πρόληψης από γενιά σε γενιά.

Ξεχωριστή αναφορά έγινε στη φυσική δραστηριότητα και τον αθλητισμό ως εργαλεία πρόληψης, στην ψυχική ανθεκτικότητα παιδιών και εφήβων, στις κοινωνικές ανισότητες που επηρεάζουν τις συμπεριφορές υγείας, καθώς και στην ανάγκη να μετατοπιστεί η συζήτηση από την ατομική ευθύνη στη δημιουργία πιο υποστηρικτικών και υγιών περιβαλλόντων για τα παιδιά.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν και τα σημαντικότερα αποτελέσματα της Εθνικής Δράσης κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας. Μεταξύ αυτών, περισσότερες από 13.000 εξατομικευμένες συνεδρίες διατροφικής συμβουλευτικής, πάνω από 130.000 υγιεινά γεύματα και φρέσκα φρούτα σε σχολεία, καθώς και η συμμετοχή σχεδόν 100.000 εφήβων στη δράση «Το Ταξίδι της Τροφής».

Παράλληλα, μέσω του προγράμματος Healthy Hoops 4 All πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 237.000 δωρεάν προπονήσεις μπάσκετ, ενώ χιλιάδες παιδιά, γονείς, εκπαιδευτικοί και επαγγελματίες υγείας συμμετείχαν σε εργαστήρια, δράσεις κοινότητας και σχολικά προγράμματα σε όλη τη χώρα.

Mε αφορμή την εκδήλωση, στην Αθήνα βρέθηκαν κορυφαίες προσωπικότητες της διεθνούς επιστημονικής και πολιτικής κοινότητας, μεταξύ των οποίων η Υπουργός Υγείας της Πορτογαλίας Ana Paula Martins, ο Επικεφαλής του ΠΟΥ στην Ελλάδα Dr. João Breda, ο Πρόεδρος της World Obesity Federation Dr. Simon Barquera, ο Joan Matji, Global Lead Nutrition της UNICEF, η Professor Niyati Parekh από το New York University, ο Professor Lee M. Sanders από το Stanford University, η Professor Paulina Nowicka από το Uppsala University και το Karolinska Institutet και η Dr. Jill Landsbaugh Kaar από το University of Colorado.

Στη διοργάνωση συμμετείχαν, ακόμη, εκπρόσωποι διεθνών πανεπιστημίων και οργανισμών από την Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Μέση Ανατολή και την Αυστραλία.

Μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ημέρας ήταν το ειδικό βιντεοσκοπημένο μήνυμα του Pau Gasol. Ο θρύλος του παγκόσμιου μπάσκετ και Παγκόσμιος Πρεσβευτής της UNICEF για τη Διατροφή και την Εξάλειψη της Παιδικής Παχυσαρκίας απηύθυνε διεθνές κάλεσμα για συλλογική δράση, περισσότερη επένδυση στην πρόληψη και αλλαγή νοοτροπίας γύρω από τη διατροφή, τη φυσική δραστηριότητα και την υγεία των παιδιών.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν και η παρουσίαση της «Διακήρυξης των Νέων για την Παιδική Παχυσαρκία» από μέλη της Συμβουλευτικής Ομάδας Παιδιών και Νέων της UNICEF με την παρέμβασή τους να τονίζει τη σημασία της ουσιαστικής συμμετοχής των παιδιών και των νέων στη διαμόρφωση πολιτικών υγείας και πρόληψης που τους αφορούν άμεσα.

Σημαντικό είναι ακόμα να αναφέρουμε πως, καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, διεθνείς συμμετέχοντες ανέδειξαν την Ελλάδα ως παράδειγμα καλής πρακτικής, επισημαίνοντας ότι η χώρα μας αποδεικνύει πώς η επιστημονική γνώση και οι διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές μπορούν να μετατραπούν σε ολοκληρωμένη εθνική πολιτική πρόληψης με επίκεντρο το παιδί.

Κοινή διαπίστωση; Η παιδική παχυσαρκία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις δημόσιας υγείας παγκοσμίως. Και για να υπάρξει πραγματική λύση απαιτούνται μακροπρόθεσμες πολιτικές, διεθνείς συνεργασίες και σταθερή επένδυση στην πρόληψη, με γνώμονα τα δικαιώματα, την υγεία και την ευημερία κάθε παιδιού.