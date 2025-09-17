Κρήτη: Ένταση με τους μετανάστες στην Αγυιά Χανίων – Πιάστηκαν στα χέρια για το φαγητό

Όλα έδειχναν πως η ένταση δεν ήταν μακριά καθώς μετανάστες συνεχίζουν να στοιβάζονται στο χώρο φιλοξενίας στην Αγυιά Χανίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, εξαγριωμένες ομάδες αλλοδαπών διαμαρτύρονταν γιατί ήθελαν να φύγουν, ενώ κάποιοι αντέδρασαν βίαια όταν τους πήραν το φαγητό τους άλλοι μετανάστες.

Στη διάρκεια των συμπλοκών οι εξεγερμένοι ξήλωσαν τον μεγάλο ηλεκτρολογικό πίνακα των εγκαταστάσεων και αποκόλλησαν τις λάμες εξαερισμού.

Μετά την αναχώρηση 166 ατόμων, στον χώρο παρέμειναν 1013. Η διαχείριση του μεταναστευτικού θα είναι το ένα από τα δύο κεντρικά θέματα που θα τεθούν επί τάπητος στη σημερινή συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ, με δεδομένη τη νέα έξαρση ροών στην Κρήτη.

Ο υπουργός, Θάνος Πλεύρης, σε δηλώσεις του ανέφερε πως μέσα σε δύο με τρεις ημέρες η κατάσταση στην Αγυιά θα έχει βελτιωθεί, καθώς έχει ξεκινήσει η μετακίνηση των μεταναστών σε δομές της υπόλοιπης Ελλάδος.

Ωστόσο, η αποσυμφόρηση γίνεται με αργούς ρυθμούς.