Κρήτη: Επιχείρηση αποσυμφόρησης του νησιού – Πάνω από 1.500 μετανάστες έφτασαν τις τελευταίες ώρες

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι αρχές στην Κρήτη, καθώς το νησί αντιμετωπίζει έντονες πιέσεις από τις αυξημένες εισροές μεταναστών, των τελευταίων ημερών.

Περισσότεροι από 1.500 παράτυποι μετανάστες έχουν φτάσει στην Κρήτη, κυρίως μέσω Λιβύης, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στις ήδη υπερφορτωμένες δομές προσωρινής φιλοξενίας.

Η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει επιχείρηση αποσυμφόρησης, με στόχο τη μεταφορά περίπου 600-700 ατόμων σε κλειστές δομές στην ηπειρωτική χώρα. Το σχέδιο συζητήθηκε σε ευρεία σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη και με τη συμμετοχή των αρμόδιων υπουργών, του αρχηγού του Λιμενικού Σώματος και άλλων υπηρεσιακών παραγόντων.

Ωστόσο, η κατάσταση παραμένει οριακή, όπως δηλώνει και ο δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης. Σε δηλώσεις του, κάνει λόγο για «κατάσταση εκτός ελέγχου», σημειώνοντας πως πάνω από 1.150 πρόσφυγες φιλοξενούνται σε ανεπαρκείς και ακατάλληλες υποδομές στα Χανιά.

Παράλληλα, τουλάχιστον 350 εξ αυτών βρίσκονται για πάνω από έναν μήνα σε συνθήκες που δεν πληρούν ούτε τα ελάχιστα ανθρωπιστικά και υγειονομικά πρότυπα. Ο ίδιος καταγγέλλει θεσμική αδράνεια και παντελή απουσία της Πολιτείας, ενώ η υπόθεση έχει φτάσει μέχρι τις εισαγγελικές αρχές.

Την ίδια στιγμή, συνεχίζονται τα περιστατικά διασώσεων στη θαλάσσια περιοχή γύρω από την Κρήτη. Σκάφος με 40 μετανάστες εντοπίστηκε νοτίως της Γαύδου, ενώ άλλες βάρκες με δεκάδες άτομα έφτασαν τις προηγούμενες ημέρες σε παραλίες των Χανίων, της Μεσαράς και της Τρυπητής.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η αύξηση των ροών από τη Λιβύη είναι προσωρινή και ελέγχεται, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλώνει ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με όλες τις πλευρές στη Λιβύη για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο στη ρίζα του.

Στη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε την ανάγκη για καλύτερο συντονισμό στην προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ε.Ε., σημειώνοντας τις συνέπειες του φαινομένου στην κοινωνία και στην ασφάλεια της Ευρώπης.

Ο υπουργός Μετανάστευσης, Θάνος Πλεύρης, έχει ήδη ανακοινώσει την πρόθεση της κυβέρνησης να δημιουργήσει κλειστή δομή φιλοξενίας στην Κρήτη, ωστόσο το χρονοδιάγραμμα παραμένει ασαφές και η Τοπική Αυτοδιοίκηση εκφράζει επιφυλάξεις για την έλλειψη σχεδιασμού και συνεργασίας.

Τέλος, ο δήμος Χανίων, που σηκώνει μεγάλο βάρος διαχείρισης της κρίσης, μόλις πρόσφατα έλαβε ένα μικρό μέρος της χρηματοδότησης για την κάλυψη των βασικών αναγκών, γεγονός που –όπως δηλώνει ο δήμαρχος– καθιστούσε αδύνατη την περαιτέρω περίθαλψη και σίτιση των προσφύγων.

Ο ίδιος καλεί την Πολιτεία να αντιμετωπίσει την κατάσταση με ουσιαστικά μέτρα και να στηρίξει εμπράκτως τις τοπικές αρχές.