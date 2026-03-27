Κρήτη: Γυμνός άνδρας εισέβαλε σε καμπίνα πλοίου μαθητριών – Τον χτύπησαν συμμαθητές τους, δείτε βίντεο

Σοβαρό επεισόδιο εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα (27.03.2026) σε πλοίο που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα – Κρήτη, κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής. Γυμνός άνδρας εισέβαλε σε καμπίνα ανήλικων μαθητριών και τις κλείδωσε μέσα, με αποτέλεσμα να κορίτσια να ουρλιάζουν και να εκλιπαρούν για βοήθεια.

Επιβάτες – αυτόπτες μάρτυρες καταγγέλλουν στο Cretalive πως ένας άνδρας βουλγαρικής καταγωγής, περίπου 45 χρόνων, βγήκε γυμνός από την καμπίνα του κατευθύνθηκε προς την καμπίνα όπου έμενα οι 4 μαθήτριες του 1ου ΕΠΑΛ Αχαρνών οι οποίες ταξίδευαν με το πλοίο για Κρήτη. Ο άνδρας τότε εισέβαλε στην καμπίνα και κλείδωσε την πόρτα με αποτέλεσμα να ξεσηκωθεί όλο το πλοίο.

Από τις φωνές των κοριτσιών ο άνδρας φέρεται να φοβήθηκε και να επέστρεψε στην καμπίνα του. Οι μαθήτριες ωστόσο εκμυστηρεύτηκαν σε φίλους – συμμαθητές τους τα όσα έγιναν και έτσι μία ομάδα μαθητών πήγαν να τον βρουν.

Ακολούθησε ένταση, καθώς οι μαθητές του επιτέθηκαν και στη συνέχεια τον οδήγησαν τραυματισμένο στο σαλόνι του πλοίου.

Το πλήρωμα παρέλαβε τον άνδρα, του έδωσε ρούχα και τον περιόρισε σε συγκεκριμένο χώρο μέχρι να τον παραδώσουν στις λιμενικές αρχές.

