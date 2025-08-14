Κρήτη: Νέες «καραβιές» με μετανάστες συνεχίζουν να καταφτάνουν στο νησί

Τρείς διαφορετικές «καραβιές» μεταναστών έφτασαν τις τελευταίες σημερινές ώρες (Πέμπτη 14/8/025) νότια της Κρήτης κινητοποιώντας για ακόμα μια φορά τις αρχές του νησιού.

Σήμερα, Πέμπτη (14/8/2025), τα ξημερώματα υπήρξε διπλή επιχείρηση διάσωσης από τις λιμενικές αρχές καθώς δύο σκάφη τα οποία μετέφεραν συνολικά πάνω από 100 μετανάστες έφτασαν νότια της Κρήτης.

Αρχικά εντοπίστηκε ένα σκάφος με 29 άτομα, ανάμεσά τους 11 ανήλικοι και 2 γυναίκες στους Καλούς Λιμένες.

Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στους Καλούς Λιμένες και αφού εξετάστηκαν από ιατρικό προσωπικό αναχώρησαν με το λεωφορείο για το Ηράκλειο όπου και φιλοξενούνται προσωρινά.

Λίγη ώρα αργότερα, στο Λέντα έφτανε νέο σκάφος στο οποίο επέβαιναν περίπου 70 μετανάστες, ανάμεσά τους 9 ανήλικοι. Η διαδικασία της ταυτοποίησης τους είναι σε πλήρη εξέλιξη.

Υπενθυμίζεται ότι και χθες, Τετάρτη (13/8/2025) στη Γαύδο υπήρξε βάρκα με πάνω από 50 μετανάστες που προσάραξε στην παραλία Νταϊάνα.