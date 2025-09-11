Κρήτη: Νεκρή σε τροχαίο 23χρονη οδηγός μηχανής

Δεν έχουν τέλος τα τροχαία δυστυχήματα στην Κρήτη με μια 23χρονη να τραυματίζεται θανάσιμα στα Μάλια.

Το τροχαίο δυστύχημα στην Κρήτη σημειώθηκε στις 5 τα ξημερώματα της Πέμπτης (11.09.2025) όταν το μηχανάκι που οδηγούσε η 23χρονη και κινούνταν στο δρόμο Σταλίδα-Μάλια, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, συγκρούστηκε με μηχανάκι που οδηγούσε ένας 27χρονος Αιγύπτιος.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση με διερχόμενους οδηγούς να ειδοποιούν τις αρχές, όπως αναφέρει το cretapost.gr.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στην περιοχή του ατυχήματος ωστόσο οι διασώστες δεν μπορούσαν να προσφέρουν καμία βοήθεια στην νεαρή γυναίκα η οποία είχε ήδη αφήσει την τελευταία της πνοή.