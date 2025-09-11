Ελλάδα

Κρήτη: Νεκρή σε τροχαίο 23χρονη οδηγός μηχανής

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο ωστόσο οι διασώστες δεν μπορούσαν να προσφέρουν καμία βοήθεια στην νεαρή γυναίκα η οποία είχε ήδη αφήσει την τελευταία της πνοή
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Φωτογραφία ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI

Δεν έχουν τέλος τα τροχαία δυστυχήματα στην Κρήτη με μια 23χρονη να τραυματίζεται θανάσιμα στα Μάλια

Το τροχαίο δυστύχημα στην Κρήτη σημειώθηκε στις 5 τα ξημερώματα της Πέμπτης (11.09.2025) όταν το μηχανάκι που οδηγούσε η 23χρονη και κινούνταν στο δρόμο Σταλίδα-Μάλια, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, συγκρούστηκε με μηχανάκι που οδηγούσε ένας 27χρονος Αιγύπτιος.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση με διερχόμενους οδηγούς να ειδοποιούν τις αρχές, όπως αναφέρει το cretapost.gr.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στην περιοχή του ατυχήματος ωστόσο οι διασώστες δεν μπορούσαν να προσφέρουν καμία βοήθεια στην νεαρή γυναίκα η οποία είχε ήδη αφήσει την τελευταία της πνοή.

Ελλάδα
