Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Κρήτη: Νεκρός ο 40χρονος που είχε εγκλωβιστεί στο φαράγγι του Αμπά

Η επιχείρηση διάσωσης είχε ξεκινήσει από χθες το απόγευμα, όμως εξαιτίας του δύσβατου σημείου στο οποίο είχε παγιδευτεί ο άνδρας, οι διασώστες δεν κατάφεραν να τον απεγκλωβίσουν εγκαίρως
κρήτη
H στιγμή της διάσωσης

Χωρίς τις αισθήσεις του παραδόθηκε δυστυχώς στο ΕΚΑΒ σήμερα (8/12/2025) στις 15:24, ο 40χρονος Έλληνας περιπατητής που τραυματίστηκε χθες το μεσημέρι κατά την κατάβασή του από το φαράγγι του Αμπά στην Κρήτη, με τους φίλους του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, ο άτυχος άνδρας έπεσε από ύψος 10 μέτρων από το φαράγγι του Αμπά στην Κρήτη και υπέστη σοβαρά τραύματα στα πλευρά.

Οι υπόλοιποι περιπατητές που ήταν μαζί του ειδοποίησαν άμεσα την πυροσβεστική, όμως παρά τις τιτάνιες προσπάθειες των πυροσβεστών και της ΕΜΑΚ από χθες το απόγευμα που είχε ξεκινήσει η επιχείρηση διάσωσης και αφού υπήρξε αδυναμία προσέγγισης του super puma στο ιδιαίτερα δύσβατο σημείο του φαραγγιού, ο 40χρονος παραδόθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το μεσημέρι της Δευτέρας. Από εκεί η σορός του άτυχου άνδρα μεταφέρθηκε στο Κ.Υ. Χάρακα.

φαράγι
Η στιγμή της διάσωσης

Στην επιχείρηση συμμετείχαν συνολικά 19 άτομα από την 3η ΕΜΑΚ και 12 άτομα της ΕΜΟΔΕ, ενώ λόγω του δύσβατου της περιοχής κρίθηκε απαραίτητη η συνδρομή του ελικοπτέρου Super Puma για τη μεταφορά του τραυματία.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
197
92
86
81
80
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Ταυτοποιήθηκαν όσοι αγρότες συμμετείχαν στα επεισόδια σε Ηράκλειο και Χανιά - Θα κατηγορηθούν για εγκληματική οργάνωση
Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, όσοι έσπασαν την περίφραξη του αεροδρομίου στο Ηράκλειο και όσοι αναποδογύρισαν το όχημα της ΕΛ.ΑΣ στα Χανιά έχουν ταυτοποιηθεί και θα αντιμετωπίσουν την κατηγορία της σύστασης «εγκληματικής οργάνωσης»
Επεισόδια στα Χανιά 19
Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες των 2 διασωθέντων από το ναυάγιο στην Κρήτη με τους 17 νεκρούς μετανάστες - Μίλησαν για 34 συνολικά επιβαίνοντες
Πολλοί είχαν παραισθήσεις, βουτούσαν στη θάλασσα, λέγοντας ότι θα επιστρέψουν με φαγητό και νερό, αλλά δεν επέστρεψαν ποτέ πίσω στη βάρκα
μετανάστες
Εκτός ελέγχου η κατάσταση στα μπλόκα των αγροτών: Άγρια επεισόδια στην Κρήτη με μάχες σώμα με σώμα με τα ΜΑΤ – Κλειστό το αεροδρόμιο Ηρακλείου
Οι αγρότες αποχώρησαν από την πίστα του «Νίκος Καζαντζάκης» αλλά παραμένουν στον χώρο του αεροδρομίου, στο οποίο δεν πραγματοποιούνται πτήσεις. Κανονικά οι πτήσεις στα Χανιά, γύρω από το «Ιωάννης Δασκαλογιάννης» Χανιώτες αγρότες και κτηνοτρόφοι
αγρότης 102
Newsit logo
Newsit logo