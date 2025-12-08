Κρήτη: Νεκρός ο 40χρονος που είχε εγκλωβιστεί στο φαράγγι του Αμπά

Χωρίς τις αισθήσεις του παραδόθηκε δυστυχώς στο ΕΚΑΒ σήμερα (8/12/2025) στις 15:24, ο 40χρονος Έλληνας περιπατητής που τραυματίστηκε χθες το μεσημέρι κατά την κατάβασή του από το φαράγγι του Αμπά στην Κρήτη, με τους φίλους του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, ο άτυχος άνδρας έπεσε από ύψος 10 μέτρων από το φαράγγι του Αμπά στην Κρήτη και υπέστη σοβαρά τραύματα στα πλευρά.

Οι υπόλοιποι περιπατητές που ήταν μαζί του ειδοποίησαν άμεσα την πυροσβεστική, όμως παρά τις τιτάνιες προσπάθειες των πυροσβεστών και της ΕΜΑΚ από χθες το απόγευμα που είχε ξεκινήσει η επιχείρηση διάσωσης και αφού υπήρξε αδυναμία προσέγγισης του super puma στο ιδιαίτερα δύσβατο σημείο του φαραγγιού, ο 40χρονος παραδόθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το μεσημέρι της Δευτέρας. Από εκεί η σορός του άτυχου άνδρα μεταφέρθηκε στο Κ.Υ. Χάρακα.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν συνολικά 19 άτομα από την 3η ΕΜΑΚ και 12 άτομα της ΕΜΟΔΕ, ενώ λόγω του δύσβατου της περιοχής κρίθηκε απαραίτητη η συνδρομή του ελικοπτέρου Super Puma για τη μεταφορά του τραυματία.