Κρήτη: Πέντε οι νεκροί σε ναυάγιο μεταναστών νότια των Καλών Λιμένων – Πληροφορίες για πάνω από 20 αγνοούμενους

Από τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου (21.02.2026) βρίσκεται σε εξέλιξη νέα επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μεταναστών στα νότια της Κρήτης. Ανασύρθηκαν πέντε σοροί, αγνοούνται πάνω από 20 άτομα.

Η επιχείρηση για τους μετανάστες πραγματοποιείται στη θαλάσσια περιοχή περίπου 15 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων Κρήτης και συντονίζεται από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Στις έρευνες συμμετέχουν τέσσερα παραπλέοντα πλοία που έσπευσαν να προσφέρουν βοήθεια, ενώ στο σημείο κατευθύνεται και σκάφος της Frontex για περαιτέρω ενίσχυση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί 5 σοροί, ενώ όπως ανέφερε η ΕΡΤ διασωθέντες του ναυαγίου κάνουν λόγο για πάνω από 20 αγνοούμενους.

Μέχρι τώρα έχουν περισυλλεγεί σώοι 20 αλλοδαποί από πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με σημαία Παναμά.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το περιστατικό σημειώθηκε τη στιγμή που ένα από τα δύο εμπορικά πλοία που είχαν κατευθυνθεί στην περιοχή, έπειτα από εντολή του Ελληνικού Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης, πλησίασε το ξύλινο σκάφος με τους μετανάστες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά την προσπάθειά τους να ανέβουν στις σκάλες που κατέβασε το πλοίο, σημειώθηκε ταυτόχρονη μετακίνηση πολλών επιβαινόντων προς τη μία πλευρά του σκάφους, με αποτέλεσμα να χαθεί η ισορροπία και να ανατραπεί.

Το πλοίο με σημαία Παναμά κατάφερε να διασώσει είκοσι άτομα ζωντανά, ενώ σκάφη του Λιμενικού Σώματος, σε συνεργασία με τη Frontex που έσπευσαν στο σημείο, ανέσυραν αρχικά τρεις σορούς. Αργότερα εντοπίστηκαν ακόμη δύο νεκροί.

Την ώρα του ναυαγίου οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δυσμενείς, με τους ανέμους να φτάνουν τα 6 μποφόρ και το ύψος των κυμάτων να αγγίζει τα 2,5 μέτρα. Οι επιβαίνοντες είχαν προηγουμένως εκπέμψει σήμα κινδύνου μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112.