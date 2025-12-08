Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Κρήτη: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες των 2 διασωθέντων από το ναυάγιο με τους 17 νεκρούς μετανάστες – Μίλησαν για 34 συνολικά επιβαίνοντες

Πολλοί είχαν παραισθήσεις, βουτούσαν στη θάλασσα, λέγοντας ότι θα επιστρέψουν με φαγητό και νερό, αλλά δεν επέστρεψαν ποτέ πίσω στη βάρκα
μετανάστες
Οι μετανάστες στο σκάφος

Το πιο τραγικό ταξίδι προς την Ευρώπη κατάφεραν να αντιμετωπίσουν οι 2 διασωθέντες του ναυαγίου με τους 17 νεκρούς μετανάστες που βρέθηκαν στη νήσο Χρυσή στα ανοιχτά της Κρήτης. Οι μαρτυρίες τους είναι συγκλονιστικές, με αυτούς να περιγράφουν στους λιμενικούς την αγωνία και τον αγώνα των μεταναστών.

Οι μετανάστες με προορισμό την Κρήτη, λίγο πριν το ναυάγιο, βρισκόμενοι σε παραισθήσεις από την πείνα και τις κακουχίες, φαίνεται να πήδηξαν από τη βάρκα στο νερό, με στόχο να πάνε να βρουν τρόφιμα.

Οι δύο διασωθέντες φέρονται να μετέφεραν στους λιμενικούς απίστευτες εικόνες μέχρι τον τελικό εντοπισμό τους. Οι δύο αυτοί άνθρωποι μίλησαν για 34 συνολικά επιβαίνοντες, πολλοί εκ των οποίων μετά από λίγες ημέρες έχοντας παραισθήσεις βουτούσαν στη θάλασσα, λέγοντας ότι θα επιστρέψουν με φαγητό και νερό, αλλά δεν επέστρεψαν ποτέ πίσω στη βάρκα.

Οι ίδιοι ανέφεραν πως ξεκίνησαν με το φουσκωτό ταχύπλοο το οποίο είχε δύο μηχανές. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους χάλασαν και οι δύο μηχανές, ενώ η κακοκαιρία τους μετέφερε από δω και από κει, αλλάζοντάς τους πολλές φορές την κατεύθυνση.

Όπως αναφέρει πηγή στο patris.gr «πρόκειται για το ταξίδι προς την Ελευθερία που τελικώς οδήγησε στο θάνατο 17 νέους ανθρώπους στην πιο συγκλονιστική περίπτωση που έχουμε μέχρι στιγμής αντιμετωπίσει τα τελευταία χρόνια. Και είναι άγνωστο πόσοι ακόμα έπεσαν στη θάλασσα και δεν έχουν εντοπιστεί».

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, η βάρκα φαίνεται πραγματικά να ξεκίνησε με 34 άτομα επιβαίνοντες, οι μισοί όμως δεν κατάφεραν να φτάσουν στα ανοιχτά της Κρήτης.

Το ταξίδι αυτό ξεκίνησε από το Τομπρούκ της Λιβύης την περασμένη Δευτέρα (1/12/2025). Οι διασωθέντες είναι δύο νεαροί από την Αίγυπτο, μάλιστα ο ένας 16 ετών. Και οι δυο νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας και σήμερα αναμένεται να πάρουν εξιτήριο.

Πέντε μέρες μετά την έναρξη του ταξιδιού εντοπίστηκαν από το φορτηγό πλοίο νότια της Κρήτης και ξεκίνησε η επιχείρηση διάσωσης από το λιμενικό σώμα. Μάλιστα, είχε «σηκωθεί» και super puma για την διάσωση των δύο επιζώντων ωστόσο εξαιτίας καιρικών συνθηκών δεν μπόρεσε να προσεγγίσει το σημείο και τελικώς διασώθηκαν από σκάφος του λιμενικού σώματος.

Σε εξέλιξη βρίσκεται ακόμα η διαδικασία ταυτοποίησης των 17 σορών που ανασύρθηκαν από το ναυάγιο του περασμένου Σαββάτου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
196
92
86
80
70
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Εκτός ελέγχου η κατάσταση στα μπλόκα των αγροτών: Άγρια επεισόδια στην Κρήτη με μάχες σώμα με σώμα με τα ΜΑΤ – Κλειστό το αεροδρόμιο Ηρακλείου
Εκατοντάδες αγρότες έχουν μπει στην πίστα του αεροδρομίου «Ν. Καζαντζάκης» στο Ηράκλειο ενώ εκρηκτική παραμένει η κατάσταση και στο αεροδρόμιο «Ι. Δασκαλογιάννης» στα Χανιά
αγρότης 11
Newsit logo
Newsit logo