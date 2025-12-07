Κρήτη: Στο νοσοκομείο οι δύο διασωθέντες από το ναυάγιο στα ανοικτά του νησιού – Από Αίγυπτο και Συρία οι 17 νεκροί άνδρες

Στο νοσοκομείο Ιεράπετρας στην Κρήτη νοσηλεύονται οι δύο διασωθέντες της ανείπωτης τραγωδίας του ναυαγίου που σημειώθηκε χθες το βράδυ Σάββατο (6/12/2025) νότια της πόλης, με τους 17 εν τέλη νεκρούς.

Οι δύο άνδρες που σώθηκαν από το ναυάγιο νοσηλεύονται με υποθερμία στην Κρήτη και δεν κινδυνεύει η ζωή τους.

Την ίδια ώρα μεταφέρθηκαν με φορτηγά ψυγεία στο ΠαΓΝΗ οι σοροί των 17 αλλοδαπών που έχασαν τη ζωή τους αβοήθητοι πάνω στη λέμβο. Εκείνοι αβοήθητοι και «χτυπημένοι» από τις ακραίες καιρικές συνθήκες και την εξάντληση, δεν τα κατάφεραν και πλέον η νεκροψία – νεκροτομή θα διαπιστώσει τα ακριβή αίτια του θανάτου τους.

Στο σκάφος μάλιστα δεν επέβαιναν μικρά παιδιά και γυναίκες και σύμφωνα με πληροφορίες του Patris, οι άνδρες ήταν με καταγωγή από Αίγυπτο και Συρία.

Το χρονικό της τραγωδίας

Όλα συνέβησαν νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου όταν ένα φορτηγό πλοίο είδε ένα φουσκωτό σκάφος να είναι ημιβυθισμένο 26 ναυτικά μίλια ανοιχτά της νήσου Χρυσής.

Άμεσα, ο καπετάνιος ειδοποίησε τις αρχές και άμεσα στήθηκε μία μεγάλη επιχείρηση διάσωσης με τη συνδρομή περιπολικών πλοίων του λιμενικού σώματος, σκάφος της frontex, τρία παραπλέοντα σκάφη ενώ στις έρευνες από αέρος συμμετείχε ελικόπτερο super puma.

Μέσα σε λίγη ώρα εντόπισαν το ημιβυθισμένο φουσκωτό στο οποίο βρίσκονταν δύο ζωντανοί μετανάστες ενώ οι 17 νεκροί ήταν τόσο στο σκάφος όσο και στη θάλασσα.