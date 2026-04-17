Κρήτη: Θυελλώδεις άνεμοι σαρώνουν το νησί – Παρασύρθηκε αυτοκίνητο, έπεσαν δέντρα

Αντιμέτωποι με θυελλώδεις ανέμους βρίσκονται οι κάτοικοι στη νότια Κρήτη με τα προβλήματα είναι πολλά.

Οι θυελλώδεις άνεμοι στην Κρήτη προκάλεσαν την πτώση δέντρων στη Μεσαρά. Στη διάρκεια της νύχτας, η Πυροσβεστική Υπηρεσία προχώρησε στην κοπή 4 δέντρων τα οποία «λύγισαν» από την ένταση των ανέμων στο Τυμπάκι και τον Κόκκινο Πύργο του δήμου Φαιστού.

Την ίδια ώρα ένα αυτοκίνητο στον Ζαρό παρασύρθηκε από τις ισχυρές ριπές του ανέμου και κατέληξε στην άκρη του δρόμου.

Από την πλευρά του το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου έχει προχωρήσει σε ανακοίνωση σχετικά με τα έντονα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή. Κάλεσε μάλιστα τους ιδιοκτήτες αλιευτικών και μικρών σκαφών να λάβουν μέτρα για την ασφαλή πρόσδεση τους. Τους συμβουλεύει να αποφύγουν να βγουν από το λιμάνι για όσο διάστημα διαρκούν τα έντονα καιρικά φαινόμενα.