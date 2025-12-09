Ελλάδα

Κρήτη: Το τηλεφώνημα στο ΕΚΑΒ και η κατάβαση που κόστισε τη ζωή στον 37χρονο – Οι τελευταίες στιγμές του

Στην κλήση που έκανε στο ΕΚΑΒ ανέφερε ότι είχε τραυματιστεί στο πόδι και στα πλευρά, ωστόσο το γεγονός ότι οι διασώστες δεν μπόρεσαν να πλησιάσουν το σημείο στάθηκε μοιραίο για τη ζωή του
Ο 37χρονος σπό την Κρήτη
Ο 37χρονος σπό την Κρήτη

Η αγάπη που είχε για την φύση ο 37χρονος Στέλιος από την Κρήτη και οι εξερευνήσεις του σε μυστικά και άγρια τοπία έμελλε να τον οδηγήσουν στον θάνατο.

Ο περίπατος που έκανε στα Αστερούσια Όρη, στο Φαράγγι Αμπά της Κρήτης αποδείχθηκε μοιραίος για τον 37χρονο, που ήταν γνωστός και με το παρατσούκλι «Λούκος». Το άγριο τοπίο της περιοχής του κόστισε την ζωή.

Οπως αναφέρει το creta24.gr ο 37χρονος τραυματίστηκε την Κυριακή (07.12.2025) όταν εκτελούσε κατάβαση του καταρράκτη Αμπά, στα Αστερούσια Όρη, του δήμου Αρχανών Αστερουσίων.

Ο ίδιος μάλιστα κατάφερε και έκανε κλήση στο ΕΚΑΒ όπου ανέφερε ότι είχε τραυματιστεί στο πόδι και στα πλευρά.

Οι διασωστικές δυνάμεις, πυροσβεστική, ΕΜΑΚ και δασοκομάντος που έσπευσαν δεν μπόρεσαν να πλησιάσουν το σημείο που ήταν τραυματισμένος ο 37χρονος εξαιτίας του δύσβατου της περιοχής. Γι’ αυτό τον λόγο και ζητήθηκε συνδρομή από ελικόπτερο Super Puma.

Το πρωί της επόμενης ημέρας (8/12), έγινε γνωστό πως το ελικόπτερο δεν μπορούσε επίσης να προσεγγίσει το ιδιαίτερα δύσβατο σημείο. Τότε ξεκίνησε μια μακρά και δύσκολη επιχείρηση που συμμετείχαν δεκάδες διασώστες.

Όταν μετά από αρκετές ώρες εντόπισαν και ανέσυραν τον 37χρονο Στέλιο, διαπιστώθηκε ότι δεν άντεξε και άφησε την τελευταία του πνοή.

Η επιχείρηση που ξεκίνησε το μεσημέρι της Κυριακής (07.12.2025) και ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (08.12.2025) είχε τραγική κατάληξη με τον 37χρονο Στέλιο να ανασύρεται χωρίς τις αισθήσεις του και να παραδίδεται στο ΕΚΑΒ.

O 37χρονος από την Κρήτη
O 37χρονος που έχασε τη ζωή του

 

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

Κατά τις μεσημεριανές ώρες χθες Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025, ειδοποιήθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, για έρευνα και διάσωση άνδρα, στο φαράγγι του Αμπά, στα Αστερούσια Όρη, στην Π.Ε. Ηρακλείου Κρήτης.

Κινητοποιήθηκαν συνολικά 31 πυροσβέστες από το Π.Κ. Πύργου Μονοφατσίου, την 3η Ε.ΜΟ.Δ.Ε., καθώς και από την Ορειβατική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης (Ο.Ο.Ε.Δ.) της 3ης Ε.Μ.Α.Κ.

Επίσης, κινητοποιήθηκε ελικόπτερο του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας & Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.).

Οι Πυροσβέστες, αφού εντόπισαν τον άνδρα σε δύσβατο σημείο στο φαράγγι του Αμπά, με συντονισμένες ενέργειες και τη με χρήση ορειβατικού εξοπλισμού, τον μετέφεραν σε προσβάσιμο σημείο, από όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β. χωρίς τις αισθήσεις του.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε μεσημεριανές ώρες σήμερα Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025.

