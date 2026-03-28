Κρήτη: Τραγωδία με 22 νεκρούς μετανάστες από κακουχίες – Διακινητές πέταξαν τις σορούς στη θάλασσα

Συνελήφθησαν 2 Σουδανοί ως διακινητές - Όσα κατήγγειλαν στις αρχές οι διασωθέντες
Χωρίς νερό και τρόφιμα παρέμειναν για 6 ημέρες περίπου 50 μετανάστες στα ανοιχτά της Κρήτης, οι οποίοι ξεκίνησαν το ταξίδι τους για την Ελλάδα από τη Λιβύη. Από τις κακουχίες, τουλάχιστον 22 άτομα έχασαν τη ζωή τους μέσα στη λέμβο, με τους επιζώντες να καταγγέλλουν πως οι διακινητές πέταξαν τις σορούς στη θάλασσα.

Η νέα τραγωδία με τους μετανάστες έγινε την Πέμπτη (26.03.2026). Στελέχη του λιμενικού έσπευσαν ανοιχτά της Κρήτης, στην περιοχή της Ιεράπετρας, βρίσκοντας την φουσκωτή λέμβο στην οποία επέβαιναν 26 άτομα. Αφού οι μετανάστες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, έγινε και η φρικτή αποκάλυψη.

Οι διασωθέντες αποκάλυψαν πως όταν ξεκίνησαν το ταξίδι τους από τη Λιβύη, στις 21 Μαρτίου, στην λέμβο επέβαιναν συνολικά 48 άτομα. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού όμως, οι μετανάστες έχασαν τον προσανατολισμό τους και παρέμειναν 6 ημέρες μέσα στο κρύο, χωρίς νερό και τρόφιμα.

Ως αποτέλεσμα ήταν να χάσουν τη ζωή τους 22 άτομα. Τότε οι διακινητές επέβαλαν στους μετανάστες να πετάξουν τις σορούς στην θάλασσα.

Οι 26 μετανάστες (24 άνδρες, 1 γυναίκα και 1 ανήλικος) παραμένουν σε δομή φιλοξενίας στην Κρήτη ενώ οι αστυνομικοί έχουν συλλάβει ήδη 2 άτομα που αναγνωρίστηκαν ως διακινητές.

Πρόκειται για έναν 19χρονο και έναν 22χρονο από το Σουδάν που φέρεται πως πήραν 1.000.000 λάκ Μπαγκλαντές, 10.000 δολαρίων ΗΠΑ και 12.000 δηναρίων Λιβύης αντίστοιχα για να φέρουν τους μετανάστες στην Ελλάδα.

