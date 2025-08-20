Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Κρήτη: Βυθίστηκε το φορτηγό πλοίο «MN KOSTAS» ανοιχτά της Σητείας – Ξεκίνησαν οι διαδικασίες απομάκρυνσης του ναυαγίου

Μετά από εβδομάδες που παρέμενε ημιβυθισμένο, το πλοίο παρουσίασε απότομη κλίση προς τα δεξιά – Οι αρχές ξεκίνησαν ήδη τη διαδικασία απομάκρυνσης καθώς θεωρείται ναυτιλιακός κίνδυνος
Το πλοίο «MN Kostas» βυθισμένο στα ανοικτά της Σητείας στην Κρήτη
Το πλοίο «MN Kostas» βυθισμένο στα ανοικτά της Σητείας στην Κρήτη

Το φορτηγό πλοίο «MN KOSTAS», σημαίας Σιέρα Λεόνε, που είχε προσαράξει τον Ιούλιο ανοιχτά της Σητείας στην Κρήτη, κατέληξε να βυθιστεί κάθετα προς τα δεξιά, με την πλώρη του να προεξέχει ακόμα από το νερό. Η εικόνα του πλοίου προκάλεσε κινητοποίηση του Λιμενικού Σώματος, που έθεσαν σε εφαρμογή τις διαδικασίες για την απομάκρυνσή του.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, το Λιμεναρχείο Σητείας συγκάλεσε τη γνωμοδοτική επιτροπή η οποία χαρακτήρισε το «MN KOSTAS» ως ναυάγιο στην Κρήτη και αποφάσισε την απομάκρυνσή του με ευθύνη της διαχειρίστριας εταιρείας, λόγω του κινδύνου που εγκυμονεί για τη ναυσιπλοΐα.

Μετά την προσάραξη, είχαν πραγματοποιηθεί εργασίες απάντλησης καυσίμων και λιπαντικών, εκφόρτωσης του φορτίου (γυψόχωμα), καθώς και σφράγισης των εξαεριστικών του πλοίου με τη χρήση ρυμουλκών, ναυαγοσωστικών, πλωτών γερανών και άλλου φορτηγού πλοίου.

Το πλοίο «MN Kostas» βυθισμένο στα ανοικτά της Σητείας στην Κρήτη
Το πλοίο «MN Kostas» βυθισμένο στα ανοικτά της Σητείας στην Κρήτη

Κατά τη διάρκεια των εργασιών τοποθετήθηκε πλωτό φράγμα γύρω από το πλοίο και υπήρξε επιπλέον αντιρρυπαντικός εξοπλισμός σε ετοιμότητα στη θαλάσσια περιοχή και στο λιμάνι της Σητείας. Δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

