Κρήτη: Βυθίστηκε το φορτηγό πλοίο «MN KOSTAS» ανοιχτά της Σητείας – Ξεκίνησαν οι διαδικασίες απομάκρυνσης του ναυαγίου

Το φορτηγό πλοίο «MN KOSTAS», σημαίας Σιέρα Λεόνε, που είχε προσαράξει τον Ιούλιο ανοιχτά της Σητείας στην Κρήτη, κατέληξε να βυθιστεί κάθετα προς τα δεξιά, με την πλώρη του να προεξέχει ακόμα από το νερό. Η εικόνα του πλοίου προκάλεσε κινητοποίηση του Λιμενικού Σώματος, που έθεσαν σε εφαρμογή τις διαδικασίες για την απομάκρυνσή του.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, το Λιμεναρχείο Σητείας συγκάλεσε τη γνωμοδοτική επιτροπή η οποία χαρακτήρισε το «MN KOSTAS» ως ναυάγιο στην Κρήτη και αποφάσισε την απομάκρυνσή του με ευθύνη της διαχειρίστριας εταιρείας, λόγω του κινδύνου που εγκυμονεί για τη ναυσιπλοΐα.

Μετά την προσάραξη, είχαν πραγματοποιηθεί εργασίες απάντλησης καυσίμων και λιπαντικών, εκφόρτωσης του φορτίου (γυψόχωμα), καθώς και σφράγισης των εξαεριστικών του πλοίου με τη χρήση ρυμουλκών, ναυαγοσωστικών, πλωτών γερανών και άλλου φορτηγού πλοίου.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών τοποθετήθηκε πλωτό φράγμα γύρω από το πλοίο και υπήρξε επιπλέον αντιρρυπαντικός εξοπλισμός σε ετοιμότητα στη θαλάσσια περιοχή και στο λιμάνι της Σητείας. Δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.