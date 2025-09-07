Κρητική μαφία: Βίντεο ντοκουμέντο από την δράση της εγκληματικής οργάνωσης – Αγοραπωλησία ναρκωτικών στο κέντρο των Χανίων

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για τη δράση της μαφίας της Κρήτης – η ΕΡΤ φέρνει στο φως ένα βίντεο ντοκουμένο στο οποίο φαίνεται μέλος της εγκληματικής ομάδας σταθμεύει το αυτοκίνητό του σε κεντρικό δρόμο των Χανίων.

Λίγα δευτερόλεπτα το μέλος της κρητικής μαφίας έρχεται σε επαφή με πελάτη, με τον οποίο είχε κλείσει τηλεφωνικά ραντεβού, και του παραδίδει ναρκωτικές ουσίες.

Μετά τις απολογίες τους 14 από τους 33 συλληφθέντες της πρώτης δικογραφίας, κατηγορούμενοι για διακίνηση ναρκωτικών και εμπόριο όπλων και πυρομαχικών, πήραν το δρόμο για την φυλακή. Όλοι αρνούνται τις κατηγορίες.

Τα δύο αδέλφια, επιχειρηματίες στον χώρο του τουρισμού στα Χανιά, που φέρονται να βοηθούσαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, αφέθηκαν ελεύθερα για την πρώτη δικογραφία με περιοριστικούς όρους, ωστόσο στη συνέχεια εκδόθηκε σε βάρος τους ένταλμα σύλληψης για τη δεύτερη δικογραφία που αφορά τους εκβιασμούς και τον σφετερισμό εκκλησιαστικής περιουσίας. Συνελήφθησαν εκ νέου και την Τρίτη θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα εκτέλεσης Ποινών.

«Τεράστιο επικοινωνιακό κρεσέντο» χαρακτήρισαν τη διαδικασία δύο από τους συνηγόρους υπεράσπισης, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι μέχρι το τέλος θα αποδειχθεί «άνθρακας ο θησαυρός».

Για τις επιτυχίες του «ελληνικού FBI» και την εξάρθρωση των εγκληματικών οργανώσεων μίλησε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης: «Δέκα μήνες λειτουργίας μας, χίλιες συλλήψεις, εφτακόσιες προφυλακίσεις, εκατομμύρια κατασχέσεις, χιλιάδες κιλά τόνους ναρκωτικά, πόλεμος, στις μαφιόζικες ομάδες, πόλεμος στη μαφία», είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης

Δεν αποκλείεται για την υπόθεση της εκκλησιαστικής περιουσίας να εκδοθούν και άλλα εντάλματα σύλληψης.