«Βροχή»προφυλακίσεων για τη μαφία της Κρήτης – Κρατούνται τα δύο αδέρφια

Οι δύο αδερφοί είχαν αφεθεί ελεύθεροι για την πρώτη δικογραφία για ναρκωτικά αλλά συνελήφθησαν εκ νέου για εκβιασμούς και απόπειρες δωροδοκίας δημοσίων υπαλλήλων
ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ / EUROKINISSI

«Μαραθώνιες» ήταν οι απολογίες των συλληφθέντων για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης της Κρήτης. Λίγο πριν τις 23.00 το βράδυ της Παρασκευής (5/9/25), απολογήθηκαν και οι τελευταίοι, στον Ανακριτή Χανίων, με τη διαδικασία να έχει ξεκινήσει από το πρωί.

Συνολικά, έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι, 14 άνθρωποι για την εγκληματική οργάνωση της Κρήτης, για την πρώτη δικογραφία που έχει σχηματισθεί και αφορά υποθέσεις κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών. Στο μεταξύ, μέσα σε εκείνους που έχουν προφυλακιστεί βρίσκονται ένας 36χρονος ιδιοκτήτης γυμναστηρίου, φερόμενος ως αρχηγικό μέλος στη διακίνηση ναρκωτικών αλλά και η σύζυγός του.

Τα δύο αδέρφια, επιχειρηματίες, αφέθηκαν ελεύθεροι για τα ναρκωτικά, ωστόσο συνελήφθησαν εκ νέου, καθώς εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για το σκέλος των εκβιασμών. Η νέα υπόθεση αφορά την εκποίηση μοναστηριακής περιουσίας στον Σταυρό και κατηγορούμενοι είναι εκτός από τα δύο αδέρφια, ο τότε Ηγούμενος της Μονής Αγίας Τριάδος και Επίσκοπος και ένας γνωστός δικηγόρος των Χανίων σύμφωνα με το zarpanews..

Οι δικηγόροι Διονύσης Βέρρας και Γιώργος Περράκης, τοποθετήθηκαν συνολικά για την πολύκροτη υπόθεση: 

Τα δύο αδέλφια αναμένεται να απολογηθούν για τη δεύτερη υπόθεση την Τρίτη (9/9/25).

Ελλάδα
