Κρούσμα ελονοσίας σε 22χρονο μετανάστη στα Χανιά: Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο

Οι ειδικοί εμφανίζονται καθησυχαστικοί, καθώς δεν υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης στους υπόλοιπους μετανάστες αλλά και στους φροντιστές
Στην Παθολογική Κλινική του Νοσοκομείου στα Χανιά με ελονοσία νοσηλεύεται ένας νεαρός μετανάστης, ένας από τους εκατοντάδες που φιλοξενούνται στο Εκθεσιακό Κέντρο της Αγιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, ο 22χρονος μετανάστης εμφάνισε πολύ υψηλό πυρετό και χρειάστηκε η εισαγωγή του στο νοσοκομείο στα Χανιά.

Το κρούσμα έχει επιβεβαιωθεί και από τον ΕΟΔΥΥ.

Την ίδια ώρα, οι ειδικοί εμφανίζονται καθησυχαστικοί, καθώς δεν υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης στους υπόλοιπους μετανάστες αλλά και στους φροντιστές, αφού η ελονοσία μεταδίδεται από συγκεκριμένο είδος κουνουπιού.

O 22χρονος θα παραμείνει νοσηλευόμενος μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως η υγεία του.

