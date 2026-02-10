Ξάνθη: «Η συναυλία της Ελένης Φουρέιρα θα κοστίσει πάνω από 80.000 ευρώ» – Η αντιπολίτευση κατηγορεί τον δήμο για σπατάλη χρημάτων

Η Ελένη Φουρέιρα πρόκειται να δώσει μία μεγάλη συναυλία στην Ξάνθη, στο πλαίσιο του καρναβαλιού της πόλης, αλλά τα χρήματα που θα σπαταλήσει ο δήμος για το μουσικό γεγονός έχουν διχάσει την πόλη.

Με βάση όσα αποκάλυψε η εκπομπή «Το πρωινό» του ΑΝΤ1 την Τρίτη (10.02.2026), η αντιπολίτευση κατηγορεί τη δημοτική αρχή για το συνολικό κόστος της συναυλίας, χαρακτηρίζοντας το ως υπέρογκο. Η εμφάνιση της Ελένης Φουρέιρα στην Ξάνθη είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026 στην πλατεία Δημοκρατίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αμοιβή της Ελένης Φουρέιρα θα είναι 36.000 ευρώ θα είναι για το καρναβάλι και συνολικά η εκδήλωση θα κοστίσει περισσότερα από 80.000 ευρώ, όπως, αναφέρθηκε στην εκπομπή.

Παράλληλα, προβλήθηκαν και δηλώσεις του δημοτικού συμβούλου Μανώλη Φανουράκη, ο οποίος κατηγορεί τη δημοτική αρχή για σπατάλη πόρων. Μάλιστα, όπως υποστήριξε ότι η συμφωνία κλείστηκε μέσω τρίτου μεσάζοντα και όχι απευθείας με την εταιρεία παραγωγής της καλλιτέχνιδας, γεγονός που αύξησε το κόστος.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, διευκρινίστηκε ότι από το συνολικό ποσό των 80.000 ευρώ, η αμοιβή της Ελένης Φουρέιρα και της καλλιτεχνικής της ομάδας ανέρχεται στις 36.000 ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η θέση της αντιπολίτευσης

«Είχα διατυπώσει την αντίρρηση, ότι δηλαδή αντί να απευθυνθούμε στην παραγωγό εταιρεία, που είναι η Panik, πήγαμε σε δεύτερους, τρίτους μεσάζοντες για το κόστος. Εμάς μας ενδιαφέρει να πηγαίνει η κάθε διοίκηση στον παραγωγό. Τη Φουρέιρα την εκπροσωπεί η Panik Records. Ποιοι διαγοράζουν από ‘κει; Εντάξει, το κοστολόγιο τώρα είναι πάρα πολύ μεγάλο, γύρω στα 87.500 ευρώ.

Και γι’ αυτό σας λέω υπάρχει μια ασάφεια τώρα, τι είναι τα διοικητικά έξοδα, ο τεχνικός εξοπλισμός, ενώ ο Δήμος έχει ήδη διαγωνισμό για τον ήχο, καταλάβατε; Ουσιαστικά η off the record απάντηση ήταν ότι πήγαμε σε τρίτο μεσάζοντα γιατί απαιτείται προκαταβολή 50%. Ότι η καλλιτέχνης ή η παραγωγός εταιρεία ζητάει προκαταβολή για να προχωρήσει στην υπογραφή της σύμβασης. Προσωπικά θα μιλήσω, με 80.000 ευρώ μπορείς να δημιουργήσεις ένα πολύ, πολύ καλύτερο event, χωρίς να θέλω να μειώσω την αξία της καλλιτέχνιδας, σε καμία περίπτωση, από το να κάνω 60 λεπτά μια συναυλία με τη Φουρέιρα μου. 60 λεπτά με half playback, με χορευτές, εντάξει.

Με 80.000 ευρώ θεωρώ ότι όποιος ασχολείται με τα καλλιτεχνικά μπορεί να φέρει και να δημιουργήσει ένα σχήμα ή να φέρει κάποιους καλλιτέχνες που θα αντιπροσωπεύουν πολύ περισσότερο αυτά τα χρήματα. Εγώ έχω κάνει έναρξη ξανθιώτικου καρναβαλιού με την Έμα Σάπλιν. Έχω κάνει έναρξη Γιορτών Παλιάς Πόλης με τον Μπρέγκοβιτς. Επενδύω πάνω σ’ αυτό. Η Έμα Σάπλιν είχε στοιχίσει 55.000 ευρώ η αμοιβή… Το 2010 τώρα μιλάμε, η αμοιβή της καλλιτέχνιδας και είχε στοιχίσει καμιά 35 περίπου χιλιάδες ευρώ ο ήχος, γιατί ήθελε έναν εξειδικευμένο ήχο», δήλωσε στην εκπομπή ο δημοτικός σύμβουλος Μανώλης Φανουράκης.

Στην αντίπερα όχθη, ο δήμαρχος της πόλης, Στράτος Κοντός μιλώντας στον δημοσιογράφο, Θάνο Βάγιο, ανέφερε πως οι συγκεκριμένες συναυλίες αυτές είναι επένδυση για την πόλη και κάθε χρόνο σε αντίστοιχες διοργανώσεις τα έσοδα είναι πολλαπλάσια.

Η ανακοίνωση του δήμου Ξάνθης για τη συναυλία

«Συναυλία με την Ελένη Φουρέιρα. Επίσημη έναρξη των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών – Ξανθιώτικο Καρναβάλι 2026.

Η Ελένη Φουρέιρα, η κορυφαία pop star με τις ασταμάτητες no1 επιτυχίες και τα μεγάλα ρεκόρ που έχει “μαγέψει” όλη την Ευρώπη, είναι η μοναδική γυναίκα καλλιτέχνις από την Ελλάδα με διαμαντένιο album, καθώς και η no1 καλλιτέχνις στην Ελλάδα σε Spotify streams. Κάθε της τραγούδι γίνεται super hit ενώ, μεταξύ άλλων, μετρά περισσότερα από 500 εκατομμύρια streams σε όλες τις πλατφόρμες, αλλεπάλληλα no1 στα trends του YouTube και συνολικές προβολές που “αγγίζουν” το δισεκατομμύριο, δεκάδες μουσικά βραβεία και αμέτρητα υψηλών προδιαγραφών εντυπωσιακά shows», αναφέρει η ανακοίνωση του δήμου.