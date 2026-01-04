Ξεκίνησε η αποκατάσταση του τεχνικού προβλήματος στο FIR Αθηνών – Άρχισαν να πραγματοποιούνται σταδιακά πτήσεις στο «Ελ. Βενιζέλος»

Ξεκίνησε η αποκατάσταση του τεχνικού προβλήματος στο FIR Αθηνών με κάποιες πτήσεις να έχουν ξεκινήσει να πραγματοποιούνται στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» το μεσημέρι της Κυριακής (4.1.26). Όπως τονίζεται, δεν θα εκτελεστεί αμέσως το πρόγραμμα των πτήσεων, αλλά σταδιακά.

Το τεχνικό πρόβλημα στο FIR Αθηνών προέκυψε λίγο πριν τις 10:00 το πρωί καθηλώνοντας τα αεροπλάνα σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας, καθιστώντας αδύνατες τις αφίξεις και τις αναχωρήσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με ενημέρωση του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «λόγω τεχνικού θέματος στο σύστημα Εναέριας Κυκλοφορίας, όλες οι αφίξεις και αναχωρήσεις από και προς τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών αναστέλλονται προσωρινά».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από το υπουργείο Μεταφορών τονίζουν πως κάποιες συχνότητες που εξυπηρετούν τις ανάγκες του FIR Αθηνών αντιμετωπίζουν πρόβλημα το οποίο διερευνάται μαζί με αρμόδιους εξωτερικούς φορείς. «Προκειμένου για την απόλυτη διατήρηση της ασφάλειας των πτήσεων, εξυπηρετείται μόνο μέρος των υπερπτήσεων, και έχουν τεθεί περιορισμοί στα ελληνικά αεροδρόμια» αναφέρουν ενώ έχει ήδη εκδοθεί σχετικό ΝΟΤΑΜ. Το θέμα τελεί υπό διερεύνηση και αναμένεται να υπάρξουν νεότερες ανακοινώσεις.

Επιβάτες που έχουν συγκεντρωθεί από νωρίς στους χώρους αναχωρήσεων κάνουν λόγο για ώρες αναμονής στις ουρές, για συνωστισμό αλλά και αβεβαιότητα για την πραγματοποίηση των πτήσεών τους.

Παράλληλα, συνεχίζεται η διερεύνηση από τον τεχνικό ανάδοχο του συστήματος και την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών για την πλήρη επίλυση του προβλήματος που προκάλεσε μπλακ άουτ στον ελληνικό εναέριο χώρο.

Η κατάσταση στο «Ελ. Βενιζέλος»

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής:



Οκτώ αεροπλάνα που ήταν έτοιμα να φύγουν δεν μπόρεσαν τελικά να απογειωθούν και επέστρεψαν σε θέσεις στάθμευσης.

Τρία αεροπλάνα που θα προσγειώνονταν στην Αθήνα αναγκάστηκαν να πάνε σε άλλα αεροδρόμια, γιατί δεν υπήρχε δυνατότητα να προσγειωθούν εδώ.

Τέσσερις πτήσεις ακυρώθηκαν εντελώς.



Συνολικά 75 πτήσεις καθυστέρησαν, κυρίως επειδή τους δόθηκε συγκεκριμένη ώρα απογείωσης από τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας.

Για να αποσυμφορηθεί η κατάσταση:

Επιτράπηκε να φεύγουν πτήσεις προς βορρά, ανατολή και νότο,



Ανά τέσσερα λεπτά, χωρίς να παίζει ρόλο το μέγεθος ή ο τύπος του αεροσκάφους.

Η ανακοίνωση του ΟΤΕ

«Ο πρώτος έλεγχος δεν κατέδειξε τεχνικό πρόβλημα σε κυκλώματα ΟΤΕ» τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Όμιλος ΟΤΕ με αφορμή το πρόβλημα στις ραδιοσυχνότητες επικοινωνίας των ελληνικών αεροδρομίων.

Σε ανακοίνωση του ο Ομιλος ΟΤΕ αναφέρει: «Νωρίτερα σήμερα η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ενημέρωσε τον ΟΤΕ για πρόβλημα στις ραδιοσυχνότητες επικοινωνίας των ελληνικών αεροδρομίων. Ο πρώτος έλεγχος δεν κατέδειξε τεχνικό πρόβλημα σε κυκλώματα ΟΤΕ. Είμαστε σε στενή συνεργασία με την Πολιτική Αεροπορία για να βοηθήσουμε στον εντοπισμό του προβλήματος και την εξεύρεση λύσης.».

Προβλήματα και στα υπόλοιπα αεροδρόμια

Σε στάση αναμονής βρίσκονται τις τελευταίες ώρες, δεκάδες επιβάτες που ήταν να ταξιδέψουν από το αεροδρόμιο Ηρακλείου «Ν. Καζαντζάκης», αλλά τελικά δεν ταξίδεψαν λόγω του τεχνικού θέματος που έχει παρουσιαστεί στο σύστημα Εναέριας Κυκλοφορίας.

Στο Αεροδρόμιο Ηρακλείου πιο συγκεκριμένα έχουν «καθηλωθεί» επιβάτες μέχρι στιγμής τριών πτήσεων και πιο συγκεκριμένα δύο πτήσεων εσωτερικού και μίας πτήσης για το εξωτερικό.

Πάντως όλοι οι επιβάτες έχουν ενημερωθεί και αναμένουν με υπομονή, την αποκατάσταση του προβλήματος και την εκτέλεση των πτήσεων τους.

Στο αεροδρόμιο «Βασιλεύς Πύρρος» των Ιωαννίνων, η πρωινή πτήση από Αθήνα, η οποία αναμενόταν στις 11:30 δεν έχει φτάσει, καθώς το αεροπλάνο δεν απογειώθηκε από το Ελευθέριος Βενιζέλος.

Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-MPE ο αερολιμενάρχης Κωνσταντίνος Ευθυμίου, η πτήση δεν έχει ματαιωθεί, ενώ είναι άγνωστο ακόμη το θα γίνει την απογευματινή πτήση από Αθήνα προς Ιωάννινα.

Στην Κέρκυρα προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Ιωάννης Καποδίστριας», η πρωινή πτήση από Αθήνα στις 8:15, ενώ άγνωστο παραμένει τι θα γίνει με τις 4 πτήσεις που αναμένονται από Αθήνα, αργά το μεσημέρι και το βράδυ.