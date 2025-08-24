Ελλάδα

Ξεκίνησε η επιστροφή των αδειούχων του Αυγούστου: Ουρές χιλιομέτρων σε Αθηνών – Κορίνθου και διόδια Αφιδνών

Δείτε live που έχει κίνηση - Μποτιλιάρισμα, ανά διαστήματα και στο λιμάνι του Πειραιά
Διόδια
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ EUROKINISSI

Μετά τις ανέμελες ημέρες που πέρασαν σε καλοκαιρινούς προορισμούς, οι αδειούχοι του Αυγούστου –που κινούνται με αυτοκίνητα- θα πρέπει να προετοιμαστούν με υπομονή. Η μεγάλη και μάλλον τελευταία επιστροφή των εκδρομέων ξεκίνησε και έχει προκαλέσει από νωρίς μποτιλιάρισμα.

Το προτελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου ολοκληρώνεται σε λίγες ώρες και μαζί του τελειώνουν και οι άδειες των εργαζομένων που επέλεξαν τον τελευταίο μήνα του καλοκαιριού για να ξεκουραστούν. Για τον λόγο αυτό, από το μεσημέρι της Κυριακής (24.08.2025) παρατηρείται κίνηση κυρίως στην Αθηνών  – Κορίνθου, στο ρεύμα προς Αθήνα, καθώς όπως φαίνεται πολλοί ήταν αυτοί που επέλεξαν την Πελοπόννησο.

Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί από τα Μέγαρα μέχρι τη Νέα Πέραμο.

Δείτε live εδώ που έχει κίνηση.

Κίνηση υπάρχει και στα διόδια της Ελευσίνας.

Μποτιλιάρισμα επικρατεί και στα διόδια Αφιδνών.

Ανά διαστήματα, παρατηρείται κυκλοφοριακό «έμφραγμα» και στο λιμάνι του Πειραιά καθώς τα πλοία καταφθάνουν γεμάτα με αδειούχους που αύριο επιστρέφουν στις δουλειές τους.

Ελλάδα
